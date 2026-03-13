В преддверии праздника Наурыз Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан запускает онлайн-платформу Digital Nauryz, которая объединит информацию о праздничных мероприятиях по всей стране, передает BAQ.KZ.

2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и запуск Digital Nauryz станет одним из символов технологических изменений и цифровой трансформации страны.

Платформа создана на базе государственного портала GOV.KZ и будет работать с 14 по 23 марта, объединяя в едином цифровом пространстве анонсы мероприятий, новости и прямые трансляции праздничных событий.

На сайте представлены региональные разделы всех областей Казахстана, благодаря чему пользователи могут узнавать о мероприятиях в конкретных городах и регионах, знакомиться с итоговыми материалами, а также переходить к онлайн-трансляциям и публикациям в средствах массовой информации. Платформа поддерживает несколько языков и оснащена функцией перевода на основе искусственного интеллекта, что делает информацию доступной для максимально широкой аудитории.

Запуск проекта формирует единое цифровое пространство празднования Наурыза, где традиции весеннего обновления объединяются с современными технологиями.

Для удобства пользователей на официальных интернет-ресурсах государственных органов размещен единый баннер, ведущий на платформу Digital Nauryz.