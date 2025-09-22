Государственная корпорация "Правительство для граждан" запустила в мобильном приложении "ЦОН" новый сервис — "История авто", который позволяет получить полную информацию о транспортных средствах, зарегистрированных в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В отчёте отражаются сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, особых отметках и выданных техпаспортах. Такой формат даёт возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства, а также способствует повышению прозрачности сделок на авторынке.

Для получения информации необходимо указать VIN-код автомобиля. Отчёт формируется в режиме реального времени на основе данных из государственных баз и информационных систем.

Сервис доступен в приложении "ЦОН" (App Store/Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона. Стоимость одной проверки составляет 500 тенге, также предусмотрены пакетные предложения: 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге.

Запуск "Истории авто" в мобильном приложении называют важным шагом в цифровизации госуслуг, обеспечивающим удобство, прозрачность и безопасность для граждан.