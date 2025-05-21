Депутаты Мажилиса приняли нормы, направленные на повышение прозрачности в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Теперь все медорганизации и Фонд социального медицинского страхования будут обязаны публиковать сведения о движении финансовых средств на своих официальных интернет-ресурсах, передает BAQ.KZ.

Это решение направлено на повышение доверия к системе ОСМС и контроль за целевым использованием средств.

Кроме того, в закон внесены поправки, предусматривающие возврат средств в случае, если субъект здравоохранения не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия договора по оказанию медицинских услуг.

"Прозрачность финансов в здравоохранении — это не только вопрос контроля, но и доверия граждан. Люди должны понимать, как расходуются средства, которые они вносят", — отметили депутаты.

Также предложено сохранить право на получение медицинской помощи в рамках ОСМС в течение шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов — при условии, что ранее человек вносил платежи непрерывно. Эта мера позволит защитить интересы граждан, временно утративших возможность оплачивать взносы.

Ранее мы писали о том, что происходит с неиспользованными средствами ОСМС.