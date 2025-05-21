Казахстанцы смогут видеть, как тратятся деньги ОСМС
Медорганизации обяжут раскрывать движение средств ОСМС.
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Депутаты Мажилиса приняли нормы, направленные на повышение прозрачности в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Теперь все медорганизации и Фонд социального медицинского страхования будут обязаны публиковать сведения о движении финансовых средств на своих официальных интернет-ресурсах, передает BAQ.KZ.
Это решение направлено на повышение доверия к системе ОСМС и контроль за целевым использованием средств.
Кроме того, в закон внесены поправки, предусматривающие возврат средств в случае, если субъект здравоохранения не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия договора по оказанию медицинских услуг.
"Прозрачность финансов в здравоохранении — это не только вопрос контроля, но и доверия граждан. Люди должны понимать, как расходуются средства, которые они вносят", — отметили депутаты.
Также предложено сохранить право на получение медицинской помощи в рамках ОСМС в течение шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов — при условии, что ранее человек вносил платежи непрерывно. Эта мера позволит защитить интересы граждан, временно утративших возможность оплачивать взносы.
Ранее мы писали о том, что происходит с неиспользованными средствами ОСМС.
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