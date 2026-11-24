В Казахстане вводят маркировку звонков от организаций и обязательную проверку личности при регистрации мобильных номеров. Эти меры призваны защитить граждан от телефонного мошенничества, передает корреспондент BAQ.KZ.

О новых правилах на заседании Правительства рассказал заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Теперь при поступлении звонка от юридического лица абонент сможет узнать, какая именно организация с ним связывается. Изменится и процедура регистрации SIM-карт.

«Вводится маркировка звонков от юридических лиц. Абонент сможет видеть на экране, какая организация ему звонит. При регистрации номера сотовой связи абонент должен пройти биометрическую аутентификацию», – сообщил Жаслан Мадиев.

Для борьбы с мошенничеством также утвержден порядок взаимодействия операторов связи с Антифрод-центром Национального банка.

Уточнены и правила проверки мобильных телефонов. С помощью IMEI-кода будут выявлять незаконно ввезенные устройства и телефоны с подмененными идентификационными кодами.

Кроме того, операторам, предоставляющим услуги доступа к интернету и международной IP-телефонии, теперь потребуется лицензия.

Все эти изменения предусмотрены законом по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, принятым 19 июня 2026 года.