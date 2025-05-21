В столице Казахстана в этом году впервые состоится масштабный гастрофестиваль национальных блюд "BaiQymyz – Бапталған қымыз", посвящённый одному из главных символов казахской культуры — кумыcу. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны, передаёт BAQ.KZ.

Фестиваль станет культурно-аграрным событием нового формата, аналогичным "Октоберфесту", с уклоном в традиционную кухню, этнокультуру и агротуризм. Мероприятие будет проходить в течение двух дней, и организаторы ожидают участие от 50 до 60 тысяч человек.

В рамках фестиваля более 50 производителей кумыса со всех регионов Казахстана представят свои лучшие продукты. Особым событием станет состязание за звание "Лучший кумыс страны". Общий призовой фонд составит 45 миллионов тенге, из которых:

I место — 20 млн тг,

II место — 15 млн тг,

III место — 10 млн тг.

Гостей фестиваля ждет богатая этнопрограмма, включая:

Дегустацию всех видов кумыса,

Выставку казахских и спортивных пород лошадей (Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай),

Ярмарку изделий ручной работы — от седел до кожаных аксессуаров,

Аукцион редких пород лошадей и уникальных артефактов.

Также в рамках фестиваля пройдёт научная конференция с участием международных экспертов — учёных, врачей, ветеринаров и предпринимателей из Казахстана, Германии, России и Кыргызстана. Они обсудят лечебные свойства кумыса, перспективы развития коневодства и агропищевой индустрии.

В интерактивной части программы запланированы мастер-классы по современным способам закваски, хранения и капсулирования кумыса, а также ремесленные мастер-классы по выделке кожи и изготовлению предметов быта.

Не обойдётся и без спортивных соревнований: в программе аударыспақ, асау үйрету, шалма салу, состязания тазы, а также традиционные развлечения вроде жілік сындыру.

Организаторы ставят цель превратить фестиваль в новый культурно-аграрный бренд страны и продвигать кумыс как символ здоровья, гостеприимства и казахской идентичности.

К слову, по итогам двух месяцев 2025 года производство кумыса увеличилось на 7,2%.