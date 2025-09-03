С 2 сентября казахстанцы могут оформлять договоры купли-продажи автомобилей полностью онлайн — прямо в мобильном приложении "ЦОН", передает BAQ.KZ.

Новый сервис позволяет заключить сделку ещё до визита в спецЦОН, избавляя от бумажной волокиты и сокращая время ожидания.

Теперь продавцу и покупателю не нужно заполнять документы вручную или подтверждать сделку через QR-код на месте. Все действия происходят в приложении: договор подписывается электронной цифровой подписью, а информация проверяется автоматически — через интеграцию с государственными базами данных.

Это упрощает процедуру, снижает риск ошибок и исключает возможность подделки документов. Оформленный договор сохраняется в истории и обладает полной юридической силой.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться в приложении "ЦОН" с помощью ИИН и номера телефона. После подписания электронного договора его нужно предъявить сотруднику спецЦОНа — и регистрация транспортного средства будет завершена.

Важно: новый сервис не отменяет стандартную процедуру, а лишь предлагает удобную альтернативу для тех, кто хочет сэкономить время и силы.