Казахстанцы смогут заключать авто-сделки онлайн
Теперь без очередей.
С 2 сентября казахстанцы могут оформлять договоры купли-продажи автомобилей полностью онлайн — прямо в мобильном приложении "ЦОН", передает BAQ.KZ.
Новый сервис позволяет заключить сделку ещё до визита в спецЦОН, избавляя от бумажной волокиты и сокращая время ожидания.
Теперь продавцу и покупателю не нужно заполнять документы вручную или подтверждать сделку через QR-код на месте. Все действия происходят в приложении: договор подписывается электронной цифровой подписью, а информация проверяется автоматически — через интеграцию с государственными базами данных.
Это упрощает процедуру, снижает риск ошибок и исключает возможность подделки документов. Оформленный договор сохраняется в истории и обладает полной юридической силой.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться в приложении "ЦОН" с помощью ИИН и номера телефона. После подписания электронного договора его нужно предъявить сотруднику спецЦОНа — и регистрация транспортного средства будет завершена.
Важно: новый сервис не отменяет стандартную процедуру, а лишь предлагает удобную альтернативу для тех, кто хочет сэкономить время и силы.
