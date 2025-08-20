Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
Казахстанцы требуют повысить минимальную зарплату до 200 тысяч тенге.
Казахстанцы запустили петицию с требованием повысить минимальную заработную плату в стране до 200 тысяч тенге. Инициатива размещена на сайте gosrating.com, передает BAQ.KZ.
Автор петиции Диас Абайулы отмечает, что сегодня минимальная зарплата в Казахстане составляет всего 85 тысяч тенге (около 160 долларов США), что является одним из самых низких показателей не только в регионе, но и в мире.
Для сравнения, в Туркменистане минимальная зарплата достигает 200 тысяч тенге (около 400 долларов), в странах Балтии — от 500 до 600 тысяч тенге (1000–1200 долларов США), а в Эквадоре — около 270 тысяч тенге (470 долларов США). Таким образом, уровень минимальной зарплаты в Казахстане в два с половиной раза ниже, чем в Туркменистане, и в восемь раз ниже, чем в Литве.
По словам инициатора, существующий размер МЗП не позволяет содержать семью и обеспечивать базовые потребности, особенно в крупных городах — Алматы, Астане или Таразе.
"Мы, граждане Республики Казахстан, обращаемся с требованием повысить минимальную заработную плату хотя бы до 200 тысяч тенге, что приблизит нас к международным стандартам достойной жизни", — говорится в петиции.
На данный момент её поддержали почти 300 человек, двое выступили против.
