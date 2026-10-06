Казахстанский рынок акций продолжил расти в августе. К 1 сентября 2026 года его капитализация – общая стоимость представленных на рынке акций – достигла 50,2 трлн тенге, увеличившись за месяц на 5,3%. С начала года рост составил почти 29%.

Одной из главных причин стали подорожавшие акции крупнейших казахстанских компаний. За август бумаги Kaspi.kz выросли на 16%, а «Казатомпрома» – на 8,5%.

Казахстанцы стали активнее торговать акциями

Объем торгов акциями на KASE в августе составил 24,3 млрд тенге, что на 22,6% больше, чем месяцем ранее.

Наиболее активно торговались акции Народного банка, Kaspi.kz, KEGOC, «Кселл», «Казатомпрома» и бумаги Freedom Holding Corp.

Индекс KASE, который отражает динамику крупнейших компаний казахстанского фондового рынка, за месяц вырос на 4% – до 8 121,46 пункта. С начала года он прибавил 15,5%.

На 1 сентября на Казахстанской фондовой бирже торговались акции 72 казахстанских компаний.

Число инвестиционных счетов приблизилось к 6 млн

Продолжает увеличиваться и количество счетов в системе Центрального депозитария. За август их число выросло на 1,8% и достигло 5,85 млн.

Из них около 700,6 тыс. – субсчета клиентов, еще 5,15 млн – лицевые счета, которые брокеры учитывают через так называемые омнибус-счета.

При этом количество счетов не следует напрямую приравнивать к числу казахстанских инвесторов: у одного человека может быть несколько счетов.

Казахстанцы активно торгуют и зарубежными акциями

На площадке KASE Global, которая дает доступ к иностранным ценным бумагам, в августе объем торгов вырос на 20,6% и достиг 32,2 млрд тенге.

В числе бумаг, по которым выросла торговая активность, оказались NVIDIA, Moderna, Micron Technology, Salesforce, SPDR Gold Trust и другие иностранные активы.

Госдолг на KASE достиг 36,7 трлн тенге

Объем государственного долга, торгуемого на KASE, за август увеличился на 0,8% и составил 36,7 трлн тенге.

За месяц с государственными ценными бумагами совершили сделки на 1,2 трлн тенге. Министерство финансов привлекло 780,3 млрд тенге, разместив десять выпусков облигаций.

Еще 114,7 млрд тенге привлекли акиматы 16 областей и Шымкента для реализации государственных программ.

В то же время объем корпоративного долга на KASE немного снизился – на 0,6%, до 16,7 трлн тенге. Торги корпоративными облигациями сократились значительно – на 76%, до 312,4 млрд тенге.