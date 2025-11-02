Национальный банк Казахстана подвёл итоги третьего квартала 2025 года: за этот период банками второго уровня и обменными пунктами реализовано 8 302 мерных золотых слитка общим весом 438,4 килограмма, передает BAQ.KZ.

Больше всего золота приобретают жители Алматы — на мегаполис пришлось 71% продаж (5 874 слитка). Далее следуют Астана (600 слитков, 7%) и Карагандинская область (460 слитков, 6%). Всего с момента запуска программы казахстанцы купили 246 882 слитка весом 8,6 тонны.

Самым популярным стал 10-граммовый слиток — его доля в продажах составляет 26%. Каждый слиток защищён от подделок зеркальной поверхностью, микротекстом и рельефным гуртом, а специальная упаковка служит сертификатом качества. Национальный банк напоминает: золото остаётся надёжным способом сбережения, а продать его обратно можно в тот же день — в банках и обменных пунктах, участвующих в программе.