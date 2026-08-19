Казахстанцы стали чаще ездить на автобусах и такси

Казахстанцы стали чаще пользоваться общественным транспортом и такси. За январь–июль 2026 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 1,1 млрд пассажиров — на 4,6% больше, чем годом ранее. Доходы транспортных предприятий от пассажирских перевозок за этот период достигли 303,1 млрд тенге, увеличившись на 13,9%.

В реальном выражении рост составил 6,1%. Основную часть доходов обеспечили автобусы и такси. Автобусные перевозки принесли 192 млрд тенге — на 15,5% больше за год. В реальном выражении доходы выросли на 11,6%. Такси заработали 101 млрд тенге, увеличив номинальные доходы на 10,5%. Однако с учётом изменения цен реальный доход сегмента, наоборот, сократился на 3,2%.

При этом пассажиров такси стало больше — 88,8 млн человек, что на 3,2% превышает показатель годом ранее. То есть рост числа поездок пока не приводит к увеличению реальных доходов таксистов. Автобусы остаются главным видом пассажирского транспорта: за семь месяцев они перевезли 971,7 млн человек, или почти 90% пассажиров автомобильного и городского электрического транспорта.

Больше всего пассажиров перевезли в Алматы — 267,5 млн человек, в Астане — 188,3 млн. На два города пришлось около 41% всего пассажиропотока. При этом поездки на такси заметно дорожают. В июле цены на городское такси выросли за год на 13,4%, тогда как проезд в городских автобусах подорожал на 3,3%.

В целом пассажиропоток растёт уже несколько лет. С января–июля 2022 года он увеличился на 41,2% — с 786 млн до 1,1 млрд поездок. Однако темпы роста замедлились: если в 2023–2025 годах они составляли около 9–11% в год, то сейчас — менее 5%.