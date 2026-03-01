  • Главная
Позитивную динамику наблюдают в минздраве.

Сегодня 2026, 00:17
АВТОР
Сегодня 2026, 00:17
147
Фото: Министерство здравоохранения РК

В 2025 году 12671 человек в Казахстане в прошлом году сказали "да" посмертному донорству, передает BAQ.kz.

Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения. Если брать общую картину, то за последние три года людей, которые сознательно подтвердили свое согласие на посмертное донорство выросло почти в 3 раза. В 2023 году это число превысило 4990 человек.

"Возможно, самый важный вывод из этой статистики заключается в том, что всё больше казахстанцев начинают задумываться об этом вопросе и принимать ответственное решение ещё при жизни. Это осознанный выбор в пользу спасения человеческих жизней", - говорится в сообщении.

 

