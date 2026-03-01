В 2025 году 12671 человек в Казахстане в прошлом году сказали "да" посмертному донорству, передает BAQ.kz.

Подробности рассказали в Министерстве здравоохранения. Если брать общую картину, то за последние три года людей, которые сознательно подтвердили свое согласие на посмертное донорство выросло почти в 3 раза. В 2023 году это число превысило 4990 человек.