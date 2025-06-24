Глава государства был проинформирован о результатах деятельности судебной системы за пять месяцев текущего года, передает BAQ.KZ.

Асламбек Мергалиев отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в суды увеличилось на 18,1%, что свидетельствует о росте доверия граждан к судебной системе. Также наблюдается положительная динамика в применении примирительных процедур.

В результате системных мер, направленных на повышение качества и расширение доступа к правосудию, существенно улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с государством. В административном судопроизводстве по 57,8% таких дел решения были вынесены в пользу граждан и юридических лиц.

Председатель Верховного суда также доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе.

Во исполнение поручения Главы государства проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности сторон, оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.

Кроме того, Президенту была представлена информация о ходе цифровизации судебной системы и завершении формирования кассационных судов.

Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил судей и работников судов с профессиональным праздником.

Он подчеркнул важность дальнейшего совершенствования судебной системы в целях обеспечения верховенства закона, повышения качества правосудия, а также усиления независимости и ответственности судей.