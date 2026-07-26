Казахстанцы стали чаще осваивать новые профессии: что изменилось

В Казахстане растет число граждан, которые проходят профессиональное обучение, чтобы получить новую специальность или повысить квалификацию. С начала 2026 года на такие программы направили 3 741 человека — это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда обучение начали 3 049 человек.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, обучение организуют по профессиям, на которые сегодня есть спрос у работодателей. Программы длятся до шести месяцев, а их содержание формируется с учетом потребностей рынка труда и квалификационных требований. Получить новую профессию или повысить квалификацию могут граждане, которые хотят расширить свои возможности для трудоустройства или сменить сферу деятельности.

Одновременно в Казахстане продолжают развивать Национальную систему квалификаций. В стране разрабатывают новые профессиональные стандарты, совершенствуют взаимодействие между работодателями и учебными заведениями, а также расширяют цифровые сервисы, связанные с развитием карьеры и подтверждением квалификации.

В Министерстве труда отмечают, что в дальнейшем планируется расширять возможности профессионального обучения, активнее привлекать работодателей к подготовке кадров и совершенствовать систему обучения с учетом потребностей экономики.