Казахстанцы стали чаще получать страховые выплаты

Страховые компании Казахстана с начала 2026 года выплатили клиентам 160,4 млрд тенге, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Несмотря на рост выплат, апрель оказался для отрасли убыточным. По итогам месяца совокупный убыток страхового рынка составил 2,1 млрд тенге. При этом с начала года страховые организации сохранили положительный финансовый результат, заработав 29,7 млрд тенге чистой прибыли.

Выплаты растут быстрее рынка

Основным фактором роста выплат стало добровольное личное страхование. Именно этот сегмент обеспечил заметное увеличение объема компенсаций клиентам.

В то же время количество новых договоров страхования сократилось. В апреле было заключено 1,6 млн договоров, что на 25,6% меньше, чем годом ранее.

"Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам в апреле 2026 года составило 1,6 млн договоров, что на 25,6% меньше по сравнению с апрелем прошлого года", – говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Эксперты связывают снижение прежде всего с уменьшением числа договоров страхования от несчастных случаев.

Активы превысили 4 трлн тенге

На 1 мая активы страхового сектора достигли 4,1 трлн тенге, увеличившись за месяц на 2,6%. Большая часть средств страховщиков размещена в ценных бумагах, на которые приходится почти три четверти всех активов рынка.

Обязательства страховых компаний за апрель выросли на 4,5% и достигли 3 трлн тенге. Рост связан с увеличением страховых резервов по действующим договорам.

При этом объем собранных страховых премий в апреле составил 155,9 млрд тенге, что на 2,2% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

"По обязательному страхованию с начала 2026 года собрано страховых премий на сумму 99,3 млрд тенге, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", – отметили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным регулятора, на 1 мая 2026 года в Казахстане работают 25 страховых организаций, включая 10 компаний по страхованию жизни.