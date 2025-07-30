Казахстанцы стали чаще пользоваться Национальной библиотекой онлайн
Количество пользователей Национальной электронной библиотеки выросло на 44 %.
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Министерство культуры и информации Республики Казахстан подвело итоги первого полугодия 2025 года: платформа Kazneb.kz демонстрирует стремительный рост активности и значительный вклад в доступ к знаниям, передает BAQ.KZ.
Количество просмотров контента достигло 4 076 629, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Число пользователей составило 379 312, а удалённых подключений — 746 056, что на 44% больше.
Более 1,6 миллиона документов предоставлены с разрешения авторов.
Фонд Национальной библиотеки сегодня насчитывает 81 357 документов на 64 языках, свободно доступных онлайн без регистрации.
С начала года платформа пополнила свой электронный архив на 2 758 новых документов (+6 % по сравнению с 2024 годом). Всего отсканировано 114 842 страниц, отредактировано 362 049 страниц.
Kazneb.kz стала востребованной платформой в международном масштабе: доступ к порталу имеют пользователи из 110 стран, включая Казахстан, Россию, Германию, США, Узбекистан, Нидерланды, Францию, Турцию, Китай, Великобританию и другие. Особо отмечается, что портал адаптирован для пользователей с нарушениями зрения.
"Kazneb — первый государственный библиотечный портал с обширным казахстанским контентом. Он обеспечивает доступ к полным текстам документов через интернет без регистрации", — подчеркивают в пресс-службе министерства культуры и информации.
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