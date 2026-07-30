Казахстанцы стали чаще потреблять мясо, овощи и молочные продукты

В первом квартале 2026 года в Казахстане выросло потребление большинства основных продуктов питания. Данные получены по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Какие продукты стали покупать чаще

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось среднее потребление мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, яиц, овощей, картофеля, а также рыбы и морепродуктов.

Так, за первые три месяца 2026 года один житель страны в среднем потребил 20,7 кг мяса и мясных продуктов против 20,6 кг годом ранее.

Потребление молока и молочных продуктов выросло с 57,2 до 58,1 литра, яиц – с 52 до 54 штук. Овощей казахстанцы стали потреблять 18,7 кг против 18,3 кг, картофеля – 11,4 кг против 11,3 кг. Рыбы и морепродуктов – 3,6 кг против 3,5 кг.

Что стало потребляться меньше

При этом по отдельным категориям зафиксировано снижение.

Потребление круп и зерновых продуктов сократилось с 31 до 30,6 кг на одного человека. Также уменьшилось потребление фруктов, ягод и орехов – с 17,5 до 17,4 кг, сахара, джема и меда – с 10,8 до 10,3 кг.

Показатель потребления масел и жиров остался без изменений.

Что чаще всего было в рационе казахстанцев

В среднем за I квартал 2026 года на одного жителя страны пришлось:

11,4 кг картофеля;

6 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта;

6 кг говядины;

4,8 кг яблок;

4,6 кг сахара-песка;

4,2 кг риса;

3,1 литра кефира;

2,6 кг макаронных изделий;

2,4 литра сырого молока;

2,1 кг свежей или охлажденной рыбы;

54 яйца;

0,3 кг черного чая.

Где больше всего потребляют овощей

В первом квартале 2026 года среднее потребление овощей составило 18,7 кг на одного человека, что на 2,2% выше показателя прошлого года.

В городах этот показатель оказался выше, чем в сельской местности. Так, жители городов в среднем потребили 19,3 кг овощей, а сельские жители – 17,6 кг.

Самый высокий уровень потребления овощей зафиксирован в Алматы – 23,2 кг на человека. Далее идут область Жетісу – 22,8 кг и Туркестанская область – 21,4 кг.

Самые низкие показатели отмечены в Восточно-Казахстанской области – 16,5 кг, а также в областях Абай и Алматинской – по 16 кг.

В каких регионах больше едят мяса

Наибольший уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетісу, Акмолинской и Карагандинской областях.

Самый низкий показатель по этой категории зарегистрирован в Туркестанской области.

Данные подготовлены по результатам обследования 12 тысяч домашних хозяйств. Потребление продуктов рассчитывается как средний объем, который приходится на одного члена семьи за отчетный период.