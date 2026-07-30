Казахстанцы стали чаще потреблять мясо, овощи и молочные продукты
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В первом квартале 2026 года в Казахстане выросло потребление большинства основных продуктов питания. Данные получены по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
Какие продукты стали покупать чаще
Как сообщили в Бюро национальной статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось среднее потребление мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, яиц, овощей, картофеля, а также рыбы и морепродуктов.
Так, за первые три месяца 2026 года один житель страны в среднем потребил 20,7 кг мяса и мясных продуктов против 20,6 кг годом ранее.
Потребление молока и молочных продуктов выросло с 57,2 до 58,1 литра, яиц – с 52 до 54 штук. Овощей казахстанцы стали потреблять 18,7 кг против 18,3 кг, картофеля – 11,4 кг против 11,3 кг. Рыбы и морепродуктов – 3,6 кг против 3,5 кг.
Что стало потребляться меньше
При этом по отдельным категориям зафиксировано снижение.
Потребление круп и зерновых продуктов сократилось с 31 до 30,6 кг на одного человека. Также уменьшилось потребление фруктов, ягод и орехов – с 17,5 до 17,4 кг, сахара, джема и меда – с 10,8 до 10,3 кг.
Показатель потребления масел и жиров остался без изменений.
Что чаще всего было в рационе казахстанцев
В среднем за I квартал 2026 года на одного жителя страны пришлось:
- 11,4 кг картофеля;
- 6 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта;
- 6 кг говядины;
- 4,8 кг яблок;
- 4,6 кг сахара-песка;
- 4,2 кг риса;
- 3,1 литра кефира;
- 2,6 кг макаронных изделий;
- 2,4 литра сырого молока;
- 2,1 кг свежей или охлажденной рыбы;
- 54 яйца;
- 0,3 кг черного чая.
Где больше всего потребляют овощей
В первом квартале 2026 года среднее потребление овощей составило 18,7 кг на одного человека, что на 2,2% выше показателя прошлого года.
В городах этот показатель оказался выше, чем в сельской местности. Так, жители городов в среднем потребили 19,3 кг овощей, а сельские жители – 17,6 кг.
Самый высокий уровень потребления овощей зафиксирован в Алматы – 23,2 кг на человека. Далее идут область Жетісу – 22,8 кг и Туркестанская область – 21,4 кг.
Самые низкие показатели отмечены в Восточно-Казахстанской области – 16,5 кг, а также в областях Абай и Алматинской – по 16 кг.
В каких регионах больше едят мяса
Наибольший уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетісу, Акмолинской и Карагандинской областях.
Самый низкий показатель по этой категории зарегистрирован в Туркестанской области.
Данные подготовлены по результатам обследования 12 тысяч домашних хозяйств. Потребление продуктов рассчитывается как средний объем, который приходится на одного члена семьи за отчетный период.
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