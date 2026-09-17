Страховой сектор Казахстана за последние три года продемонстрировал значительный рост: объем его активов увеличился почти вдвое. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Турсынханов в рамках Kazakhstan Insurance Forum, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, по состоянию на 1 июля 2026 года объем страхового сектора достиг 4,1 трлн тенге. Основными источниками роста стали страховые премии и доходы от инвестиционной деятельности.

За последние три года объем собранных страховых премий также увеличился вдвое, достигнув 1,8 трлн тенге. Основную часть этого показателя обеспечивает сегмент страхования жизни. В настоящее время около 80% всех страховых премий приходится именно на страхование жизни.

Казахстанцы стали чаще страховать жизнь

По данным Агентства, количество заключенных договоров страхования достигло 1,9 млн, увеличившись более чем на 70%. Особенно высокий рост наблюдается в сегментах страхования жизни и обязательного страхования работников от несчастных случаев.

Кроме того, растет спрос на страховые продукты, направленные на финансовую защиту граждан.

Страховые выплаты достигли 440 млрд тенге

За последние три года значительно увеличился и объем страховых выплат. Этот показатель вырос на 28% и достиг 440 млрд тенге.

По словам Нуржана Турсынханова, полученные результаты являются следствием системных реформ, направленных на развитие страхового рынка. Он отметил, что в последние годы в страховой сфере был реализован ряд изменений, в том числе:

запущены 10 новых видов страхования с гибкими условиями договоров;

расширена линейка накопительных страховых продуктов;

гражданам предоставлена возможность получить доступ к финансовым инструментам зарубежных рынков;

развиваются механизмы управления пенсионными накоплениями посредством страхования;

появились страховые продукты, субсидируемые государством.

По словам Нуржана Турсынханова, сегодня более 80% граждан Казахстана имеют договоры страхования. Кроме того, система гарантирования страховых выплат была расширена до уровня, при котором она охватывает все виды обязательного страхования.