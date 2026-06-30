Интерес казахстанцев к спорту продолжает расти. Сегодня почти каждый второй житель страны регулярно занимается физической активностью, рынок спортивных услуг демонстрирует двузначные темпы роста, а футбол окончательно закрепился в статусе самого популярного вида спорта. Вместе с тем эксперты отмечают: следующий этап развития будет зависеть уже не столько от желания людей заниматься спортом, сколько от доступности современной инфраструктуры. Такие выводы приводятся в исследовании Ranking.kz, передает BAQ.kz.

По итогам первого квартала 2026 года объем услуг в сфере спорта достиг 79,4 млрд тенге, увеличившись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если сравнивать с 2022 годом, рынок вырос более чем в два раза, что свидетельствует о стремительном увеличении спроса на спортивные услуги.

В сельской местности динамика оказалась более сдержанной. За январь–март объем оказанных услуг составил 6,3 млрд тенге, что на 6% меньше прошлогоднего показателя. Тем не менее за четыре года сельский рынок вырос почти в 3,5 раза, хотя его доля остается относительно небольшой – менее 8% общего объема.

Казахстанцы чаще выбирают фитнес

Самым быстрорастущим сегментом стали фитнес-клубы. Именно на них пришлось 22,3 млрд тенге, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Следом идут спортивные клубы, где проводятся соревнования, турниры и массовые мероприятия. Объем оказанных ими услуг превысил 18 млрд тенге, увеличившись более чем в полтора раза.

Продолжает расти и рынок эксплуатации спортивных сооружений – стадионов, арен, бассейнов и спортивных комплексов. Все это говорит о том, что казахстанцы стали не только чаще заниматься спортом самостоятельно, но и готовы платить за качественную спортивную инфраструктуру.

Почти половина населения регулярно занимается спортом

Рост рынка сопровождается увеличением числа людей, ведущих активный образ жизни.

По итогам 2025 года физической культурой и спортом регулярно занимались 47,7% казахстанцев старше трех лет. Годом ранее этот показатель составлял 46,5%.

В городах доля спортивно активного населения достигла почти 50%, однако быстрее всего показатель растет именно в сельской местности. Большинство жителей страны занимаются спортом через школы, колледжи и университеты либо самостоятельно. Профессиональный спорт остается относительно небольшой частью всей системы – на него приходится менее одного процента занимающихся.

Футбол – безусловный лидер

Самым популярным видом спорта в Казахстане остается футбол.

По данным Ranking.kz, в стране работают 19,4 тысячи футбольных секций, где занимаются более 1,1 миллиона человек.

Каждая девятая спортивная секция в стране связана именно с футболом. Причем более половины футбольных секций находятся в сельской местности.

После футбола наиболее популярными направлениями остаются национальные виды спорта, классический волейбол, баскетбол, настольный теннис, футзал, легкая атлетика и шахматы. Особенно активно развивается қазақ күресі и тоғызқұмалақ, которые ежегодно привлекают сотни тысяч участников.

Что с инфраструктурой

Несмотря на положительную динамику, одной из главных проблем остается нехватка современной спортивной инфраструктуры.

Сегодня в Казахстане насчитывается около 26 тысяч спортивных объектов, однако свыше тысячи из них требуют капитального ремонта.

Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой составляет 59,6%, тогда как к 2029 году этот показатель планируется довести до 65%. Для этого государство продолжает активно строить новые объекты. Только в прошлом году введено 147 спортивных комплексов, из которых более ста расположены в сельской местности. В нынешнем году планируется открыть еще 121 спортивный объект.

Качество инфраструктуры

Эксперты отмечают, что сегодня главным вызовом становится уже не популяризация спорта.

Интерес населения продолжает расти, однако теперь важно обеспечить людей современной инфраструктурой, доступными спортивными площадками и качественными условиями для занятий.

Особенно актуально это для футбола. Сейчас в стране насчитывается более 7 тысяч футбольных площадок, однако около 1,4 тысячи нуждаются в ремонте, а дополнительная потребность оценивается еще почти в 1,7 тысячи объектов.

В ближайшие годы в Казахстане планируется строительство 14 новых футбольных стадионов, в том числе крупных арен в Алматы, Шымкенте и Актобе.

По мнению аналитиков Ranking.kz, дальнейшее развитие спорта должно оцениваться уже не только количеством людей, занимающихся физической культурой, но и качеством спортивной среды, которая позволит сохранить этот интерес на долгие годы.