Казахстанцы стали чаще обращаться за займами в микрофинансовые организации. По состоянию на 1 января 2026 года объем микрокредитов населению достиг 1,3 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, за 2025 год объем займов населению увеличился на 19,4%. Только за последний квартал рост составил 6,4%.

"Объем займов населению на 1 января 2026 года составил 1,3 трлн тенге, увеличившись за четвертый квартал 2025 года на 6,4%", - говорится в данных по рынку микрофинансирования.

Основной вклад в рост внесли потребительские микрокредиты ломбардов, объем которых увеличился на 12,2%.

В целом активы организаций, работающих на рынке микрофинансирования, достигли 3,5 трлн тенге, увеличившись за год на 17,2%.

"В структуре активов наибольшая доля приходится на микрофинансовые организации — 1,7 трлн тенге или 47,4%", - говорится в сообщении Агентства по регулированию

и развитию финансового рынка.

При этом общий ссудный портфель микрофинансовых организаций составил 3,1 трлн тенге. Большая часть микрокредитов приходится на бизнес — 56,6%, тогда как доля займов населению составляет 43,4%.

Одновременно снизилась доля проблемных займов. Уровень кредитов с просрочкой более 90 дней составил 3,9%, тогда как годом ранее показатель был 4,6%.