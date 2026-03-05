Казахстанцы стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях
Объем займов, выданных населению микрофинансовыми организациями, за год вырос почти на 20%.
Казахстанцы стали чаще обращаться за займами в микрофинансовые организации. По состоянию на 1 января 2026 года объем микрокредитов населению достиг 1,3 трлн тенге, передает BAQ.KZ.
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, за 2025 год объем займов населению увеличился на 19,4%. Только за последний квартал рост составил 6,4%.
"Объем займов населению на 1 января 2026 года составил 1,3 трлн тенге, увеличившись за четвертый квартал 2025 года на 6,4%", - говорится в данных по рынку микрофинансирования.
Основной вклад в рост внесли потребительские микрокредиты ломбардов, объем которых увеличился на 12,2%.
В целом активы организаций, работающих на рынке микрофинансирования, достигли 3,5 трлн тенге, увеличившись за год на 17,2%.
"В структуре активов наибольшая доля приходится на микрофинансовые организации — 1,7 трлн тенге или 47,4%", - говорится в сообщении Агентства по регулированию
и развитию финансового рынка.
При этом общий ссудный портфель микрофинансовых организаций составил 3,1 трлн тенге. Большая часть микрокредитов приходится на бизнес — 56,6%, тогда как доля займов населению составляет 43,4%.
Одновременно снизилась доля проблемных займов. Уровень кредитов с просрочкой более 90 дней составил 3,9%, тогда как годом ранее показатель был 4,6%.
