Казахстанцы стали чемпионами мира по шахматам
Соревнования собрали 711 шахматистов из 84 стран.
Юношеская сборная Казахстана громко заявила о себе на мировой арене, блистательно выступив на чемпионате мира по шахматам среди молодежи — FIDE World Youth Chess Championships 2025, который прошёл с 4 по 15 октября в албанском городе Дуррес, передает BAQ.KZ.
Марк Смирнов и Эдгар Мамедов стали чемпионами мира в своих возрастных категориях, а Сауат Нургалиев пополнил копилку сборной серебряной медалью.
Соревнования собрали 711 шахматистов из 84 стран, и на этом фоне команда Казахстана выглядела по-настоящему мощно. В 11 турах с классическим контролем времени наши спортсмены проявили хладнокровие, стратегическое мышление и невероятную выдержку.
13-летний Марк Смирнов из Алматы стал чемпионом среди юношей до 14 лет (O14), набрав впечатляющие 9½ очков из 11 возможных. В решающем туре он уверенно переиграл поляка Петра Бжезину за 34 хода и оставил позади китайца Цзян Хаочэня. Эта победа стала логичным продолжением успехов юного таланта: ранее он уже поднимался на пьедестал в категориях U10 и U12. В Албании он также выполнил вторую норму международного мастера — статус, к которому идут годами.
15-летний Эдгар Мамедов, представляющий Казахстан в категории до 16 лет (O16), также стал чемпионом мира, набрав 8 очков. Такой же результат показал и Сауат Нургалиев, однако коэффициент Бухгольца отдал золото Мамедову, а Сауату — почетное серебро. Особенно драматичной стала последняя партия Нургалиева: 123 хода и ничья с сильным соперником из Индии — настоящий шахматный марафон.
Кроме медалистов, достойно проявили себя и другие юные шахматисты. В топ-10 вошли:
– Акылжан Мейрханулы (O14) — 9-е место;
– Мария Холявко (G14) — 8-е место;
– Зарина Нургалиева (G16) — 8-е место;
– Алдияр Ансат (O18) — 8-е место.
По итогам турнира Казахстан вновь подтвердил статус одной из сильнейших шахматных держав среди молодежи. Президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов отметил, что за высокими результатами стоит системная и многолетняя работа:
"Сейчас формируется поколение казахстанских шахматистов, которое уже завтра будет определять будущее этой игры в мире. Горжусь каждым из ребят. Это результат труда тренеров, родителей и всей команды. Поздравляю всех с этим достижением!"
Большую роль в этом успехе сыграла национальная программа поддержки шахмат, реализуемая Казахстанской федерацией при поддержке государства. В рамках Комплексного плана развития шахмат 45 грантов ежегодно предоставляют юным талантам доступ к лучшим тренерам, сборам и международным турнирам. Руководит подготовкой сборной тренерский штаб во главе с Евгением Владимировым.
