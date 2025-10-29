За первые девять месяцев 2025 года производство мяса в Казахстане составило 57,3 тысячи тонн свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Это на 7,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Наибольшую долю в структуре производства традиционно занимает говядина и телятина — 30,3 тысячи тонн, что на 16,3% меньше, чем годом ранее. В то же время производство свинины выросло на 12,9% и составило 21,9 тысячи тонн. Остальная часть объёма приходится на конину (3,1 тысячи тонн), баранину (1,8 тысячи тонн) и козлятину (12 тонн).

Несмотря на снижение производства, казахстанцы во втором квартале 2025 года увеличили потребление мяса и мясопродуктов до 20,6 кг на человека, что на 1,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Среди видов мяса наибольшую популярность сохраняет говядина — 6,3 кг на человека, далее следуют конина (1,5 кг), баранина (1,3 кг), мясо кур (1,3 кг) и свинина (815 г). Среди мясопродуктов больше всего потребляется мясной фарш — 1,9 кг на человека, полукопчёная колбаса — 1 кг, сосиски и сардели — 629 г, варёная колбаса — 618 г, говяжья печень — 189 г, мясные полуфабрикаты — 48 г, сало — 40 г.

Региональные различия также заметны. Лидерами по потреблению мяса и мясопродуктов стали жители Мангистауской и Жетысуской областей с показателем 25,2 кг на человека, а также Акмолинская (24,1 кг), Карагандинская (23,8 кг) и Костанайская (23,3 кг) области. Наименьшее потребление отмечено в Кызылординской области — 15 кг на человека, а также в Шымкенте (15,1 кг) и Туркестанской области (15,6 кг).

В то же время розничные цены на мясо и мясопродукты продолжают расти. В сентябре месячный прирост составил 2,7%, а годовой — 19,1%. Цены на мясо и птицу выросли на 3% за месяц: говядина подорожала на 3,6%, конина — на 2,9%, свинина и баранина — на 2,5%, мясо птицы — на 1,8%. Колбасы прибавили в цене в среднем 1,5%, из них варёная колбаса — на 1,6%, полукопчёная — на 1,1%. Годовой рост цен на мясо и птицу составил 20,9%, говядина подорожала на 28,4%, баранина — на 25,9%, свинина — на 9,8%, мясо птицы — на 9,1%, конина — на 13,5%. Колбасы выросли в цене на 9,5%, изделия из мяса — на 21,2%.

В региональном разрезе за месяц наибольший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской (4,9%), Северо-Казахстанской (4,2%) и Актюбинской (4,0%) областях, наименьший — в Туркестанской (1,4%). В годовой динамике сильнее всего подорожали мясо и мясопродукты в Шымкенте (29,4%), Улытауской (27,8%) и Западно-Казахстанской (24,9%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Алматы (11,6%), Костанайской и Павлодарской областях (по 14,4%).