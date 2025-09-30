В Казахстане в 2025 году ожидается рост производства и потребления ключевых овощных культур — лука и картофеля. Это следует из обновлённых прогнозных балансов ресурсы-использования, составленных на основе статистики Бюро национальной статистики и данных фитосертификатов, передаёт BAQ.KZ.

Согласно прогнозу, производство лука в стране вырастет более чем на 40% — с 756,7 тыс. тонн в 2024 году до 1,07 млн тонн в 2025-м. Это связано с расширением посевных площадей и повышением урожайности.

При этом экспорт сократится с 264,6 тыс. тонн до 169,1 тыс. тонн, тогда как импорт увеличится с 137,3 тыс. тонн до 148 тыс. тонн. На внутреннем рынке потребление лука вырастет почти вдвое — с 629,3 тыс. тонн до 1,05 млн тонн. В расчёте на душу населения это означает рост с 31 до 51,6 кг в год.

Аналогичная ситуация наблюдается и по картофелю. В 2025 году ожидается производство в объёме 2,75 млн тонн против 2,63 млн тонн годом ранее. Экспорт при этом сократится до 473,8 тыс. тонн (в 2024 году — 565,2 тыс. тонн).

Импорт картофеля, напротив, увеличится более чем втрое — с 71,5 тыс. тонн до 245,1 тыс. тонн. Внутреннее потребление составит 2,5 млн тонн против 2,14 млн тонн годом ранее. В пересчёте на каждого жителя страны потребление возрастёт с 105 до 123,3 кг.

По оперативной информации, на внутреннем рынке Казахстана уже появляется лук и картофель нового урожая. Несмотря на засушливые условия на юге и переувлажнение на севере страны, угроз для стабильности поставок и цен в данный момент нет.

Эксперты отмечают, что рост внутреннего потребления свидетельствует об увеличении доступности овощей для населения. Однако вместе с этим сохраняется зависимость от импорта, особенно в сегменте картофеля.

В дальнейшем ожидается публикация регулярных обновлений балансов, включающих текущую динамику цен, предложение продукции и рекомендации по торговой стратегии.