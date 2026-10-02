Казахстанцы стали лидерами по покупке билетов на концерт Шакиры в Бишкеке
2 Октября 2026, 11:39
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2 Октября 2026, 11:392 Октября 2026, 11:39
201Фото: Фото: Instagram* @shakira
За первый день продаж билеты на концерт Шакиры купили жители 22 стран, лидерами в списке зарубежных покупателей стали казахстанцы, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KG.
За первый день продаж на концерт певицы реализовано более 13 тыс. билетов.
Основная доля продаж пришлась на Кыргызстан — 77,32%. Еще 22,68% билетов приобрели покупатели из других стран.
Среди зарубежных покупателей лидирует Казахстан:
- Казахстан — 80,01% ;
- Россия — 13,08%;
- Узбекистан — 3,8%;
- остальные 18 стран — 3,1%.
В общем объеме продаж доля Казахстана составила 18,15%, России — 2,97%, Узбекистана — 0,86%. Билеты также приобрели покупатели из США, ОАЭ, Таджикистана, Турции, Германии, Китая, Великобритании и других стран.
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