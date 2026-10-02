Казахстанцы стали лидерами по покупке билетов на концерт Шакиры в Бишкеке

За первый день продаж билеты на концерт Шакиры купили жители 22 стран, лидерами в списке зарубежных покупателей стали казахстанцы, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KG.

За первый день продаж на концерт певицы реализовано более 13 тыс. билетов.

Основная доля продаж пришлась на Кыргызстан — 77,32%. Еще 22,68% билетов приобрели покупатели из других стран.

Среди зарубежных покупателей лидирует Казахстан:

Казахстан — 80,01% ;

Россия — 13,08%;

Узбекистан — 3,8%;

остальные 18 стран — 3,1%.

В общем объеме продаж доля Казахстана составила 18,15%, России — 2,97%, Узбекистана — 0,86%. Билеты также приобрели покупатели из США, ОАЭ, Таджикистана, Турции, Германии, Китая, Великобритании и других стран.