В Казахстане замедлился рынок автокредитования. За первое полугодие 2026 года количество заявок на автокредиты снизилось на 9% в годовом выражении. Годом ранее показатель, напротив, вырос более чем на 50%.

Такие данные приводит Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана в обзоре рынка автокредитования за первое полугодие 2026 года.

Почему снизился спрос

Эксперты связывают замедление рынка с насыщением, сохраняющимися жёсткими денежно-кредитными условиями, более осторожной политикой банков и сокращением масштабов акционных программ автодилеров.

Количество одобренных заявок на покупку автомобилей сократилось на 13% и составило 449,7 тыс. Для сравнения, годом ранее этот показатель увеличился на 68%.

При этом доля одобрений по автокредитам снизилась незначительно – с 17,6% до 16,8%.

Насколько подорожали автокредиты

Одним из главных изменений стало увеличение процентных ставок.

Средневзвешенная ставка по автокредитам за год выросла с 18,8% до 24,4%.

По мнению аналитиков, рост ставок связан не только с удорожанием фондирования, но и с изменением структуры спроса и предложения после периода активных дилерских программ.

На фоне роста стоимости кредитов расчётный платёж по автокредиту по отношению к средней заработной плате увеличился с 24,7% до 30,6%. При этом показатель остаётся ниже установленного порога в 50%.

Сколько денег выдали на автомобили

За январь-июнь 2026 года объём выданных автокредитов сократился на 24%, до 886,6 млрд тенге.

Падение оказалось значительно сильнее, чем на рынке розничного кредитования в целом, где выдачи снизились на 3,6%.

Таким образом, автокредитование, которое в предыдущие годы было одним из основных драйверов роста розничного кредитования, сейчас стало одним из факторов его замедления.

Как изменился кредитный портфель

Из-за снижения новых выдач портфель автокредитов вырос лишь на 5,2% против 23,2% годом ранее.

Несмотря на замедление, автокредиты сохраняют значительную долю в задолженности населения. На них приходится 16,3% совокупного розничного кредитного портфеля.

Более 90% автокредитов приходится на займы в диапазоне от 5 до 20 млн тенге. Этот сегмент соответствует наиболее массовому ценовому диапазону автомобилей.

Что происходит с просрочкой

Качество автокредитного портфеля остаётся относительно устойчивым.

Доля просроченной задолженности увеличилась с 2,7% до 3%, однако по-прежнему заметно ниже среднего показателя по розничному рынку – 4,4%.

Аналитики связывают устойчивость автокредитов с наличием залога и более жёстким отбором заёмщиков.

Как изменилось производство автомобилей

Одновременно в Казахстане значительно выросло производство автомобилей.

За первое полугодие 2026 года в стране выпустили 138,7 тыс. автомобилей против 69,8 тыс. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства почти удвоился.

Рост производства расширяет предложение на рынке новых автомобилей и может поддержать автокредитование во второй половине года.

Восстановится ли рынок во втором полугодии

Банки ожидают определённого улучшения спроса в третьем квартале.

Поддержку рынку могут оказать возобновление партнёрских программ и субсидирование ставок со стороны автодилеров. Дополнительным фактором может стать снижение стоимости заёмных ресурсов по мере смягчения денежно-кредитных условий.

При этом, как отмечают аналитики, потенциал для роста сохраняется: за первое полугодие число уникальных заёмщиков увеличилось на 66 тыс. человек.

Однако темпы прироста оказались ниже прошлогодних – годом ранее количество новых заёмщиков увеличилось на 80 тыс.

Таким образом, рынок автокредитования в Казахстане после нескольких лет стремительного роста перешёл к более умеренной фазе. Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от стоимости кредитов, платёжеспособности населения и условий программ автодилеров.