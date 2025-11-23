Казахстан уверенно сокращает распространённость курения — с 21,9 % в 2020 году до 17,5 % в 2025 году, показывая один из лучших результатов в регионе, передает BAQ.KZ. Такой прогресс стал возможен благодаря последовательной государственной политике и активной поддержке общества, отметили в министерстве здравоохранения.

Страна на протяжении многих лет внедряет комплексные меры по защите здоровья граждан от вреда табакокурения и полностью следует Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, участником которой Казахстан является с 2006 года. Среди ключевых шагов:

2009 год — поэтапный запрет курения в общественных местах и расширение зон, свободных от табачного дыма.

2011 год — полный запрет рекламы табака и внедрение графических предупреждений на пачках сигарет.

2014 год — значительное повышение акцизов на табачные изделия, снизившее доступность курения и увеличившее поступления в бюджет.

2020 год — ужесточение регулирования: запрет выкладки табака, повышение возраста продажи до 21 года, запрет насвая и снюсов.

2023–2026 годы — очередное повышение акцизов на табачную продукцию.

2024 год — полный запрет оборота электронных сигарет и вейпов.

Снижение распространённости курения способствует уменьшению рисков хронических заболеваний и укреплению здоровья нации. Министерство здравоохранения отмечает значимость сотрудничества с общественными организациями, медицинским сообществом, СМИ и гражданами, поддерживающими политику снижения табачной зависимости.

В период с 17 по 22 ноября в Женеве (Швейцария) проходит заседание Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в котором принимает участие Казахстан, подтверждая приверженность международным обязательствам и глобальным усилиям по снижению курения.