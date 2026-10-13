Казахстанцы стали почти вдвое чаще путешествовать по стране

Внутренних туристов в Казахстане за семь лет стало на 84,4% больше. В 2019 году гостиницами и базами отдыха воспользовались 4,7 млн казахстанцев, а в 2025-м уже 8,66 млн. Об этом рассказал вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев.

Всего за прошлый год объекты размещения приняли 10,09 млн гостей вместе с иностранцами. Рост продолжается и в этом году. За первое полугодие 2026-го в гостиницах и на базах отдыха остановились 4,77 млн человек, из них 4,13 млн внутренние туристы.

Туризм кормит регионы

По словам вице-министра, туризм давно перестал быть только отдыхом. За семь лет налоговые поступления от отрасли выросли со 160 до 630 млрд теңге, а число людей, которые в ней работают, с 460 до 650 тысяч.

Инвестиции в туризм за это время выросли в 2,5 раза, с 502 млрд до 1,26 трлн теңге. Только в прошлом году в стране реализовали 95 инфраструктурных проектов на 345 млрд теңге. Доходы гостиниц и других объектов размещения выросли почти втрое, со 121 до 350,6 млрд теңге.

Тулебаев напоминает, что турист тратит деньги не только на гостиницу. Он ездит на транспорте, ходит в кафе, покупает местные продукты и заказывает экскурсии, поэтому даже один новый объект дает работу местному бизнесу.

Гостиниц стало на четверть больше

В 2019 году в Казахстане было 3 592 гостиницы, базы отдыха и других объекта размещения на 181 тысячу мест. К середине 2026 года их стало 4 687, а мест около 243 тысяч. В стране расширяют присутствие международные гостиничные сети, появляются глэмпинги, загородные комплексы и собственные казахстанские бренды в гостеприимстве.

Нацпарки, аэропорты и вокзалы

Сильнее всего вырос интерес к отдыху на природе. Национальные парки в 2019 году посетили 1,38 млн человек, а в 2025-м уже 3,6 млн, в 2,6 раза больше. В этом году приняли закон, по которому дети до 18 лет смогут бесплатно посещать национальные природные парки.

Главной проблемой отдыха внутри страны вице-министр называет дорогу до места. По поручению Главы государства строят три аэропорта в туристских зонах, в Кендерли на Каспии, Катон-Карагае и Зайсане в Восточном Казахстане. Новые терминалы уже открылись в Алматы, Кызылорде и Шымкенте.

Из 124 железнодорожных вокзалов, которые попали в программу реконструкции, к августу 2026 года обновили 72. В этом году государство субсидирует авиарейсы в Балхаш, Урджар и Ушарал, это удобнее для тех, кто едет на Балхаш и Алаколь.

«В конечном итоге мы хотим, чтобы путешествие по Казахстану начиналось с комфортной дороги, а не с трудностей, которые приходится преодолевать по пути», – сказал Тулебаев.

Как помогают бизнесу

Для туристского бизнеса действуют семь мер господдержки. Государство возмещает часть затрат на строительство и реконструкцию объектов, придорожный сервис, покупку туристских автобусов и оборудования для горнолыжных курортов и содержание санузлов. Предприниматели могут получить льготные кредиты через фонд «Даму», в том числе по программе «Өрлеу».

Теперь местные власти могут сами строить и обслуживать электричество, воду и другие сети к туристским объектам, в том числе в нацпарках и за пределами поселков. Раньше отсутствие коммуникаций часто останавливало инвесторов.

Удобства на месте

За 2021–2025 годы в туристских местах установили 483 санузла, а за последний год обустроили около 10 пляжей. В стране работают 23 визит-центра и 11 туристских информационных центров, а в 10 регионах появились отдельные управления туризма. За порядком в популярных местах с 2019 года следит туристская полиция.

Вместе с бесплатным входом в нацпарки для детей в этом году приняли поправки о работе гидов и ввели «зеленый коридор» для туристских автобусов. Крупным инвесторам доступны налоговые и таможенные льготы и государственные натурные гранты. А в будущем туристов планируют считать точнее, по данным мобильных операторов.

Концерты и фестивали

Все больше людей едут ради событий. В 2026 году под координацией министерства запланировали 55 крупных мероприятий. 43 из них уже прошли и собрали больше миллиона участников. Концерты мировых звезд, по словам вице-министра, приносят доход не только площадкам, но и гостиницам, ресторанам и перевозчикам.

Кадры и рейтинги

Специалистов для туризма готовят больше 60 вузов, по профильным направлениям учатся свыше 15 тысяч студентов. В Туркестане работает первый в стране профильный Международный университет туризма и гостеприимства, где учатся 2 772 студента и магистранта.

В Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума Казахстан в 2024 году поднялся сразу на 14 позиций, с 66-го на 52-е место среди 119 стран.

К 2029 году, по Национальному плану развития, число внутренних туристов в гостиницах и на базах отдыха должно вырасти до 11 млн человек. Для этого обновили Концепцию развития туристской отрасли на 2023–2029 годы, в ней 66 мероприятий.