  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцы стали позже жениться и реже разводиться - исследование

Казахстанцы стали позже жениться и реже разводиться - исследование

Эксперты отмечают, что речь идет не о кризисе института семьи, а об адаптации к новым социальным и экономическим условиям

Сегодня 2026, 11:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня 2026, 11:00
Сегодня 2026, 11:00
167
Фото: Freepik.com

Семья в Казахстане по-прежнему остается одной из базовых общественных ценностей. Однако данные последних лет показывают: при сохранении устойчивого ценностного ядра постепенно меняются представления о браке, ролях в семье, рождении детей и финансовом поведении. Материал об этом опубликовал Казахстанский институт общественного развития, передает BAQ.kz.

Ценность семьи остается высокой

С 2020 по 2024 годы семья стабильно занимает одно из главных мест в системе ценностей казахстанцев.

В 2020 году 92,4% респондентов называли семью очень важной, а в 2022 году показатель вырос до 93,5%. При этом уровень удовлетворенности семейной жизнью также остается высоким - около 90–95%.

В представлениях граждан семья по-прежнему ассоциируется с:

  • счастьем и любовью (44,9%),
  • продолжением рода (41,7%),
  • смыслом жизни (40,7%).

Это говорит о том, что фундаментальные установки практически не изменились.

Брак: любовь важнее всего

Большинство казахстанцев по-прежнему воспринимают брак как союз, направленный на создание семьи.

По данным исследований,

  • 58,5% считают его супружеским союзом,
  • 18,7% - формой узаконивания отношений,
  • 10,6% - общим бытом и бюджетом.

Главной причиной вступления в брак остается любовь - её назвали 59,9% опрошенных.

Семейные роли: традиции сохраняются, но появляются партнерские модели

Несмотря на изменения, в казахстанских семьях по-прежнему доминирует традиционная модель.

Около 55% респондентов называют главой семьи мужчину. Однако доля семей, где решения принимаются совместно, выросла до 35%.

В распределении обязанностей также наблюдается смешанная модель:

  • 47,3% считают, что обязанности должны делиться поровну,
  • 28% по-прежнему относят домашние задачи к зоне ответственности женщины.

При этом женщины продолжают играть ключевую роль в воспитании детей: 44,5% занимаются этим постоянно против 25,6% мужчин.

Воспитание и традиции остаются основой

Семья остается главным институтом воспитания.

Среди ключевых ценностей, передаваемых детям:

  • трудолюбие,
  • уважение к старшим,
  • честность,
  • самоуважение.

Одновременно меняются акценты - растет значимость ответственности и личностного развития.

Сильную роль играют и семейные традиции:

  • дни рождения (86,4%),
  • государственные праздники (58,8%),
  • религиозные обряды (34%),
  • совместные ужины (31,8%).

Демография: позже брак - позже дети

В Казахстане фиксируется устойчивый тренд на «отложенную семью».

Средний возраст вступления в брак:

  • мужчины - 27,9 года,
  • женщины - 25,3 года.

Также растет возраст рождения первого ребенка.

При этом число разводов сокращается - с 60 тыс. в 2019 году до 45,7 тыс. в 2025 году.

Рождаемость сохраняется на уровне 335 тыс. детей в год, но сильно зависит от региона:

  • выше - на юге и западе,
  • ниже - в северных регионах.

Осознанное родительство - новая норма

73,5% казахстанцев считают, что рождение ребенка нужно планировать.

Однако на практике полноценную подготовку проходят лишь 17% семей.

При этом интерес к услугам репродуктивного здоровья даже снизился - с 44,8% до 39,5%.

Разрыв между городом и селом сохраняется:

  • в городах планирование поддерживают 77%,
  • в сельской местности - 67,3%.

Главные проблемы семьи

Основным источником напряжения остаются деньги.

  • у 20,5% семей финансовые вопросы вызывают напряжение,
  • у 16,4% - разногласия,
  • у 9,5% - конфликты.

Дополнительные факторы:

  • вмешательство родственников,
  • ценностные разногласия,
  • зависимости.

Каждый четвертый казахстанец сталкивался с проблемами зависимостей в знакомых семьях.

Финансы: жизнь без накоплений и с кредитами

Современная семья все чаще живет в режиме экономии:

  • 50,3% не имеют возможности откладывать деньги,
  • 50% имеют кредиты,
  • более половины пользовались рассрочками.

При этом 73,7% ведут учет доходов и расходов.

Казахстанская семья остается устойчивой ценностной системой, но становится более сложной и разнообразной.

Традиционные установки сохраняются, однако усиливаются новые тенденции:

  • партнерские отношения,
  • осознанное родительство,
  • поздний брак,
  • зависимость от финансовых условий.

Эксперты отмечают, что сегодня разговор о семье - это уже не только про ценности, но и про условия:
доступ к услугам, уровень доходов, поддержку государства и качество жизни.

Самое читаемое

Наверх