Казахстанцы стали позже жениться и реже разводиться - исследование

Семья в Казахстане по-прежнему остается одной из базовых общественных ценностей. Однако данные последних лет показывают: при сохранении устойчивого ценностного ядра постепенно меняются представления о браке, ролях в семье, рождении детей и финансовом поведении. Материал об этом опубликовал Казахстанский институт общественного развития, передает BAQ.kz.

Ценность семьи остается высокой

С 2020 по 2024 годы семья стабильно занимает одно из главных мест в системе ценностей казахстанцев.

В 2020 году 92,4% респондентов называли семью очень важной, а в 2022 году показатель вырос до 93,5%. При этом уровень удовлетворенности семейной жизнью также остается высоким - около 90–95%.

В представлениях граждан семья по-прежнему ассоциируется с:

счастьем и любовью (44,9%),

продолжением рода (41,7%),

смыслом жизни (40,7%).

Это говорит о том, что фундаментальные установки практически не изменились.

Брак: любовь важнее всего

Большинство казахстанцев по-прежнему воспринимают брак как союз, направленный на создание семьи.

По данным исследований,

58,5% считают его супружеским союзом,

18,7% - формой узаконивания отношений,

10,6% - общим бытом и бюджетом.

Главной причиной вступления в брак остается любовь - её назвали 59,9% опрошенных.

Семейные роли: традиции сохраняются, но появляются партнерские модели

Несмотря на изменения, в казахстанских семьях по-прежнему доминирует традиционная модель.

Около 55% респондентов называют главой семьи мужчину. Однако доля семей, где решения принимаются совместно, выросла до 35%.

В распределении обязанностей также наблюдается смешанная модель:

47,3% считают, что обязанности должны делиться поровну,

28% по-прежнему относят домашние задачи к зоне ответственности женщины.

При этом женщины продолжают играть ключевую роль в воспитании детей: 44,5% занимаются этим постоянно против 25,6% мужчин.

Воспитание и традиции остаются основой

Семья остается главным институтом воспитания.

Среди ключевых ценностей, передаваемых детям:

трудолюбие,

уважение к старшим,

честность,

самоуважение.

Одновременно меняются акценты - растет значимость ответственности и личностного развития.

Сильную роль играют и семейные традиции:

дни рождения (86,4%),

государственные праздники (58,8%),

религиозные обряды (34%),

совместные ужины (31,8%).

Демография: позже брак - позже дети

В Казахстане фиксируется устойчивый тренд на «отложенную семью».

Средний возраст вступления в брак:

мужчины - 27,9 года,

женщины - 25,3 года.

Также растет возраст рождения первого ребенка.

При этом число разводов сокращается - с 60 тыс. в 2019 году до 45,7 тыс. в 2025 году.

Рождаемость сохраняется на уровне 335 тыс. детей в год, но сильно зависит от региона:

выше - на юге и западе,

ниже - в северных регионах.

Осознанное родительство - новая норма

73,5% казахстанцев считают, что рождение ребенка нужно планировать.

Однако на практике полноценную подготовку проходят лишь 17% семей.

При этом интерес к услугам репродуктивного здоровья даже снизился - с 44,8% до 39,5%.

Разрыв между городом и селом сохраняется:

в городах планирование поддерживают 77%,

в сельской местности - 67,3%.

Главные проблемы семьи

Основным источником напряжения остаются деньги.

у 20,5% семей финансовые вопросы вызывают напряжение,

у 16,4% - разногласия,

у 9,5% - конфликты.

Дополнительные факторы:

вмешательство родственников,

ценностные разногласия,

зависимости.

Каждый четвертый казахстанец сталкивался с проблемами зависимостей в знакомых семьях.

Финансы: жизнь без накоплений и с кредитами

Современная семья все чаще живет в режиме экономии:

50,3% не имеют возможности откладывать деньги,

50% имеют кредиты,

более половины пользовались рассрочками.

При этом 73,7% ведут учет доходов и расходов.

Казахстанская семья остается устойчивой ценностной системой, но становится более сложной и разнообразной.

Традиционные установки сохраняются, однако усиливаются новые тенденции:

партнерские отношения,

осознанное родительство,

поздний брак,

зависимость от финансовых условий.

Эксперты отмечают, что сегодня разговор о семье - это уже не только про ценности, но и про условия:

доступ к услугам, уровень доходов, поддержку государства и качество жизни.