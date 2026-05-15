Казахстанцы стали позже жениться и реже разводиться - исследование
Эксперты отмечают, что речь идет не о кризисе института семьи, а об адаптации к новым социальным и экономическим условиям
Семья в Казахстане по-прежнему остается одной из базовых общественных ценностей. Однако данные последних лет показывают: при сохранении устойчивого ценностного ядра постепенно меняются представления о браке, ролях в семье, рождении детей и финансовом поведении. Материал об этом опубликовал Казахстанский институт общественного развития, передает BAQ.kz.
Ценность семьи остается высокой
С 2020 по 2024 годы семья стабильно занимает одно из главных мест в системе ценностей казахстанцев.
В 2020 году 92,4% респондентов называли семью очень важной, а в 2022 году показатель вырос до 93,5%. При этом уровень удовлетворенности семейной жизнью также остается высоким - около 90–95%.
В представлениях граждан семья по-прежнему ассоциируется с:
- счастьем и любовью (44,9%),
- продолжением рода (41,7%),
- смыслом жизни (40,7%).
Это говорит о том, что фундаментальные установки практически не изменились.
Брак: любовь важнее всего
Большинство казахстанцев по-прежнему воспринимают брак как союз, направленный на создание семьи.
По данным исследований,
- 58,5% считают его супружеским союзом,
- 18,7% - формой узаконивания отношений,
- 10,6% - общим бытом и бюджетом.
Главной причиной вступления в брак остается любовь - её назвали 59,9% опрошенных.
Семейные роли: традиции сохраняются, но появляются партнерские модели
Несмотря на изменения, в казахстанских семьях по-прежнему доминирует традиционная модель.
Около 55% респондентов называют главой семьи мужчину. Однако доля семей, где решения принимаются совместно, выросла до 35%.
В распределении обязанностей также наблюдается смешанная модель:
- 47,3% считают, что обязанности должны делиться поровну,
- 28% по-прежнему относят домашние задачи к зоне ответственности женщины.
При этом женщины продолжают играть ключевую роль в воспитании детей: 44,5% занимаются этим постоянно против 25,6% мужчин.
Воспитание и традиции остаются основой
Семья остается главным институтом воспитания.
Среди ключевых ценностей, передаваемых детям:
- трудолюбие,
- уважение к старшим,
- честность,
- самоуважение.
Одновременно меняются акценты - растет значимость ответственности и личностного развития.
Сильную роль играют и семейные традиции:
- дни рождения (86,4%),
- государственные праздники (58,8%),
- религиозные обряды (34%),
- совместные ужины (31,8%).
Демография: позже брак - позже дети
В Казахстане фиксируется устойчивый тренд на «отложенную семью».
Средний возраст вступления в брак:
- мужчины - 27,9 года,
- женщины - 25,3 года.
Также растет возраст рождения первого ребенка.
При этом число разводов сокращается - с 60 тыс. в 2019 году до 45,7 тыс. в 2025 году.
Рождаемость сохраняется на уровне 335 тыс. детей в год, но сильно зависит от региона:
- выше - на юге и западе,
- ниже - в северных регионах.
Осознанное родительство - новая норма
73,5% казахстанцев считают, что рождение ребенка нужно планировать.
Однако на практике полноценную подготовку проходят лишь 17% семей.
При этом интерес к услугам репродуктивного здоровья даже снизился - с 44,8% до 39,5%.
Разрыв между городом и селом сохраняется:
- в городах планирование поддерживают 77%,
- в сельской местности - 67,3%.
Главные проблемы семьи
Основным источником напряжения остаются деньги.
- у 20,5% семей финансовые вопросы вызывают напряжение,
- у 16,4% - разногласия,
- у 9,5% - конфликты.
Дополнительные факторы:
- вмешательство родственников,
- ценностные разногласия,
- зависимости.
Каждый четвертый казахстанец сталкивался с проблемами зависимостей в знакомых семьях.
Финансы: жизнь без накоплений и с кредитами
Современная семья все чаще живет в режиме экономии:
- 50,3% не имеют возможности откладывать деньги,
- 50% имеют кредиты,
- более половины пользовались рассрочками.
При этом 73,7% ведут учет доходов и расходов.
Казахстанская семья остается устойчивой ценностной системой, но становится более сложной и разнообразной.
Традиционные установки сохраняются, однако усиливаются новые тенденции:
- партнерские отношения,
- осознанное родительство,
- поздний брак,
- зависимость от финансовых условий.
Эксперты отмечают, что сегодня разговор о семье - это уже не только про ценности, но и про условия:
доступ к услугам, уровень доходов, поддержку государства и качество жизни.
