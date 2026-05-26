Казахстанцы стали реже переводить деньги за границу: куда уходит больше всего средств

Объем международных денежных переводов из Казахстана начал снижаться после нескольких лет рекордных показателей. В первом квартале 2026 года казахстанцы стали реже отправлять деньги за границу, а объем поступлений из других стран также сократился, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на исследование Finprom.

С января по март через международные системы денежных переводов из Казахстана за рубеж было отправлено 129,5 млрд тенге. Это на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем поступлений из-за рубежа также снизился. За первые три месяца года в Казахстан перевели 46,8 млрд тенге - на 3,2% меньше, чем годом ранее.

При этом объем исходящих переводов по-прежнему значительно превышает поступления. Аналитики отмечают, что казахстанцы продолжают гораздо активнее отправлять деньги за границу, чем получать их из других стран.

По данным исследования, текущие показатели стали одними из самых низких за последние годы. Пиковый объем переводов из Казахстана был зафиксирован в первом квартале 2021 года - тогда за рубеж отправили 191 млрд тенге. Нынешний уровень примерно на треть ниже того рекорда и является минимальным с 2020 года.

Снижение наблюдается и по входящим переводам. Максимальный объем поступлений фиксировался в 2019 году - 83,9 млрд тенге. В 2026 году показатель оказался почти вдвое ниже и стал минимальным с 2015 года.

Главным направлением денежных переводов из Казахстана остается Россия. За три месяца туда отправили 58,5 млрд тенге - на 21,1% больше, чем год назад. На Россию пришлось 45,2% всех международных переводов из страны.

На втором месте находится Турция, однако объем переводов в этом направлении снизился на 23,5% - до 22,1 млрд тенге. Сократились и переводы в Узбекистан - на 23,8%, до 19,6 млрд тенге.

Также казахстанцы активно переводили средства в Грузию, Кыргызстан, Китай и Азербайджан. Самый заметный рост показала Армения: объем переводов туда увеличился на 30,3%, хотя общая сумма пока остается сравнительно небольшой - 2,7 млрд тенге.

Россия лидирует и по объему переводов в Казахстан. Из этой страны за первый квартал поступило 10,4 млрд тенге, хотя показатель за год снизился на 7%.

На второе место вышли США - объем переводов из Америки составил 7,8 млрд тенге и практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Переводы из Турции выросли на 25,6% - до 6 млрд тенге. Существенный рост показала и Грузия: объем поступлений увеличился на 30,4%, достигнув 1,7 млрд тенге.

При этом резко сократился объем переводов из Южной Кореи. За год показатель снизился почти на 40%, до 2,5 млрд тенге.

Отдельно аналитики отмечают изменение ситуации на рынке самих переводов. Если в 2024–2025 годах комиссии за денежные переводы росли на 7–8% ежегодно, то в апреле 2026 года рост практически остановился. Стоимость услуг увеличилась всего на 0,6% по сравнению с апрелем прошлого года, что может говорить о постепенной стабилизации рынка.