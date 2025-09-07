Жители Казахстана этой ночью наблюдали редкое небесное явление — полное лунное затмение, передает BAQ.KZ. Пользователи делились в соцетях фотографиями Луны.

По данным Астрофизического института имени Фесенкова, процесс начался 7 сентября в 21:27 по времени Астаны, когда Луна вошла в полутень Земли. Постепенно её свет начал тускнеть, а в 22:30 спутник полностью оказался в тени. В этот момент Луна приобрела характерный красно-коричневый оттенок, за что затмение называют "кровавой Луной". Максимум пришёлся на 23:11, а уже к полуночи светило начало возвращать свой привычный серебристый цвет.

Полностью астрономическое шоу завершилось ближе к полуночи, а около 7 утра Луна скрылась за горизонтом. Согласно информации NASA, затмение могли наблюдать не только в Казахстане, но и на большей части Европы, Азии, Африки и Австралии.