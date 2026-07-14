Казахстанцы стали втрое чаще переводить пенсионные накопления в частное управление

Казахстанцы резко активизировали перевод пенсионных накоплений в частное управление. В июне Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) исполнил почти 11,9 тысячи заявлений — более чем вдвое больше, чем месяцем ранее. Общая сумма переведенных средств выросла еще заметнее — с 4,4 млрд до 14 млрд тенге, то есть более чем втрое. Оба показателя стали рекордными с момента запуска механизма передачи пенсионных накоплений частным управляющим в январе 2021 года.

Рост активности совпал с несколькими важными изменениями. В июне стало известно, что пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на лечение и покупку жилья увеличат на 79% и более в зависимости от возраста вкладчика. Тогда же власти объявили, что с сентября казахстанцы смогут передавать в частное управление все свои пенсионные накопления. Еще один всплеск интереса к частным управляющим наблюдался в январе 2026 года после изменения правил их работы. Теперь доходность управляющих сравнивается с рыночными ориентирами, а в случае более слабого результата компания обязана компенсировать отрицательную разницу за счет собственного капитала.

Несмотря на рост интереса, основная часть пенсионных активов по-прежнему остается под управлением Национального банка. По данным на 1 июня, частные управляющие распоряжались 110 млрд тенге, тогда как под управлением Нацбанка находилось 26,4 трлн тенге. При этом пять из шести частных управляющих за последние 12 месяцев показали более высокую доходность пенсионных активов, чем Национальный банк. Доходность Нацбанка за этот период составила 11,46% при инфляции 10,4%.