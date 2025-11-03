Казахстанцы теряют доверие к банкам: количество жалоб растет третий месяц подряд
Количество обращений от клиентов финансовых организаций в Казахстане продолжает расти. Только в сентябре 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассмотрело 11 672 жалобы от физических и юридических лиц — это на 4,5% больше, чем месяцем ранее, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, наибольшее число обращений связано с деятельностью банков второго уровня — они составляют 52,4% всех жалоб. Еще 36,6% пришлось на организации микрофинансового сектора, 8,8% — на коллекторские агентства, 1,9% — на страховые компании.
Среди наиболее частых претензий — начисление вознаграждения свыше 90 дней просрочки, неуведомление заемщиков о долгах, несвоевременные выплаты страховых сумм, а также проблемы с передачей данных в Государственное кредитное бюро.
В сентябре АРРФР применило к нарушителям 10 рекомендательных мер надзорного реагирования, выдало 2 письменных предписания и наложило 2 административных штрафа на общую сумму 1,2 млн тенге.
Отдельно ведомство отметило, что работа по снижению долговой нагрузки продолжается в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья и помощь заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации.
На 1 октября 2025 года:
-
рефинансировано 33,1 тыс. займов на сумму 209,9 млрд тенге (ипотеки 2004–2009 гг.);
-
конвертировано и рефинансировано 16 тыс. валютных ипотек на сумму 114,3 млрд тенге;
-
10,6 тыс. заемщиков получили дополнительные меры поддержки на сумму 99,1 млрд тенге.
