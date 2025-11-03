Количество обращений от клиентов финансовых организаций в Казахстане продолжает расти. Только в сентябре 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассмотрело 11 672 жалобы от физических и юридических лиц — это на 4,5% больше, чем месяцем ранее, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, наибольшее число обращений связано с деятельностью банков второго уровня — они составляют 52,4% всех жалоб. Еще 36,6% пришлось на организации микрофинансового сектора, 8,8% — на коллекторские агентства, 1,9% — на страховые компании.

Среди наиболее частых претензий — начисление вознаграждения свыше 90 дней просрочки, неуведомление заемщиков о долгах, несвоевременные выплаты страховых сумм, а также проблемы с передачей данных в Государственное кредитное бюро.

В сентябре АРРФР применило к нарушителям 10 рекомендательных мер надзорного реагирования, выдало 2 письменных предписания и наложило 2 административных штрафа на общую сумму 1,2 млн тенге.

Отдельно ведомство отметило, что работа по снижению долговой нагрузки продолжается в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья и помощь заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации.

На 1 октября 2025 года: