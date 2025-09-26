Несмотря на укрепление евро, интерес казахстанцев к покупке европейской валюты начал заметно снижаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

В июле 2025 года объём нетто-продаж евро в обменных пунктах составил 5,7 млрд тенге — в пять раз больше, чем в июне, но почти вдвое меньше, чем в июле прошлого года. С начала года картина также свидетельствует о спаде: за январь–июль 2025-го нетто-продажи составили 105,2 млрд тенге, что на 26,9% меньше аналогичного периода 2024 года. Тогда, напомним, снижение было почти незаметным — всего 0,1%.

Тем не менее, большинство регионов страны продолжают сохранять положительный баланс продаж евро. В 19 из 20 регионов жители покупали больше валюты, чем сдавали. Лидерами по объёму операций традиционно стали Алматы (36,6 млрд тг), Астана (25,4 млрд тг) и Шымкент (15 млрд тг). В то же время единственным регионом, где евро сдавали чаще, чем покупали, оказалась Жетысуская область — здесь нетто-продажи ушли в минус на 147,7 млн тенге.

Интересно, что падение спроса на фоне устойчивого роста курса выглядит особенно показательно. За 2024 год средний курс евро составил рекордные 507,9 тенге, а в третьем и четвёртом кварталах он и вовсе превысил отметки 524 и 544 тенге соответственно. Начало 2025 года ознаменовалось лёгким ослаблением курса, но затем евро резко пошёл вверх: во втором квартале он достиг 581,9 тг, а в августе — уже 626,4 тг, что на 19,1% выше, чем годом ранее. К 24 сентября курс подрос до 642,8 тенге — прирост с начала года составил 17,6%.

На этом фоне можно ожидать, что интерес к покупкам евро останется сдержанным, особенно если тенденция к укреплению продолжится.