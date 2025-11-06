С 2021 года казахстанцы потеряли почти полтриллиона тенге, став жертвами различных мошеннических схем. При этом количество киберпреступлений продолжает расти: только за 2025 год ущерб от интернет-мошенников превысил 40 миллиардов тенге, а число зарегистрированных случаев превысило 14 тысяч, что на 22% больше, чем годом ранее.

"Из числа интернет-мошенничеств наиболее распространенными являются звонки от сотрудников службы безопасности либо правоохранительных органов касательно якобы оформляемых кредитах на граждан. На втором месте это инвестирование, лжеинвестиционные фонды, которые завлекают граждан своими якобы выгодными предложениями. На третьем месте это покупки в социальных сетях, на маркетплейсах, перевода денежных средств без подтверждения наличия товара. То есть наши граждане перечисляют денежные средства, не убедившись в наличии, а также в добросовестности продавца" ,- отметил заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов.

Ситуацию усугубила крупная утечка персональных данных более 16 миллионов граждан, ставшая одной из самых масштабных в истории страны. Власти блокируют тысячи ресурсов с противоправным контентом и усиливают контроль за финансовыми пирамидами - в этом году их выявлено 35, с общим ущербом около 5 миллиардов тенге. Почему растёт число киберпреступлений, какие схемы сегодня самые распространённые и как защитить себя от онлайн‑мошенников - смотрите в выпуске на YouTube‑канале de.media.

Спикеры выпуска:

Бейбит Биржанов - заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД РК

Ернар Тайжан - официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК.