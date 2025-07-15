Казахстанцы теряют миллионы из-за мошенничества в смартфонах
Почему каждый казахстанец должен проверить свой телефон.
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Мошенники не прекращают атаковать мобильные устройства казахстанцев, пытаясь получить доступ к их финансовым данным через вредоносные приложения, поддельные ссылки и ложные уведомления, передает BAQ.KZ.
Злоумышленники стремятся завладеть логинами, паролями, CVV-кодами и другой конфиденциальной информацией, что грозит серьезными финансовыми потерями и утечкой личных данных.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает: для защиты стоит использовать антивирусы, загружать приложения только из официальных магазинов, внимательно проверять разрешения, а также избегать подозрительных ссылок из сообщений и писем.
Рекомендуется применять сложные пароли, включать биометрическую защиту и блокировку экрана, а при потере телефона — оперативно блокировать карты и менять пароли. Особое внимание советуют уделить кибергигиене всей семьи — обучить близких распознавать мошенничество и не поддаваться на уловки.
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