Мошенники не прекращают атаковать мобильные устройства казахстанцев, пытаясь получить доступ к их финансовым данным через вредоносные приложения, поддельные ссылки и ложные уведомления, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники стремятся завладеть логинами, паролями, CVV-кодами и другой конфиденциальной информацией, что грозит серьезными финансовыми потерями и утечкой личных данных.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает: для защиты стоит использовать антивирусы, загружать приложения только из официальных магазинов, внимательно проверять разрешения, а также избегать подозрительных ссылок из сообщений и писем.

Рекомендуется применять сложные пароли, включать биометрическую защиту и блокировку экрана, а при потере телефона — оперативно блокировать карты и менять пароли. Особое внимание советуют уделить кибергигиене всей семьи — обучить близких распознавать мошенничество и не поддаваться на уловки.