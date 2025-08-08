В условиях сохраняющейся напряжённой гуманитарной ситуации в секторе Газа при координации Министерства иностранных дел загранучреждениями РК в Иордании и Израиле успешно организована эвакуация шести соотечественников из зоны конфликта, передает BAQ.KZ.

Казахстанцы были благополучно переправлены через пограничные пункты пропуска и доставлены в Международный аэропорт имени Королевы Алии в Аммане, откуда они вылетели на Родину.

Эта операция стала возможной благодаря конструктивному взаимодействию с иорданскими властями и служит наглядным подтверждением того, что защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является одним из ключевых приоритетов деятельности МИД РК.

Посольства Казахстана в Аммане и Тель-Авиве продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе и находятся в постоянном контакте с казахстанцами, находящимися на территории сектора Газа и Палестины в целом.

Министерство выражает искреннюю благодарность властям Иордании и Израиля, а также Международному комитету Красного Креста за оперативную помощь и конструктивное взаимодействие в безопасном выезде казахстанцев.