Казахстанцы успешно выступили на Кубке Австрии по настольному теннису

4 Апреля 2026, 17:11
НОК РК 4 Апреля 2026, 17:11
Фото: НОК РК

Казахстанцы Дастан и Айдос Кенжигуловы успешно выступили на Кубке Австрии по настольному теннису, передает BAQ.KZ. 

Действующий обладатель трофея клуб "Штоккерау", за который играет Айдос Кенжигулов, в финале со счетом 3:1 победил "Вельс" и завоевал Кубок в четвёртый раз в своей истории.

Айдос в рамках финала провел матч и оказался сильнее соперника - 3:0. 

Дастан Кенжигулов в составе команды "Баден" стал бронзовым призером турнира.

