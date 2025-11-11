В 2025 году почти половина всех кредитов в Казахстане оформлена на личные нужды — покупку бытовой техники, телефонов и автомобилей. По данным Национального банка, общий объём кредитной задолженности населения превысил 19 триллионов тенге, передаёт BAQ.KZ.

Эксперты отмечают, что за внешним благополучием — дорогими гаджетами, одеждой и частыми поездками за границу, всё чаще скрываются внушительные долги. Экономисты называют это новым феноменом “ложного богатства” — когда человек живёт в кредит, чтобы казаться обеспеченным.

Кредитный бум

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских кредитов продолжается.

“В прошлом году потребительские займы выросли на 33,5%, а в этом году — на 17–17,8%. Автокредитование, которое составляет около 25% рынка, увеличилось на 35%. При этом объём необеспеченных кредитов снизился на 12,7%”, — сказала Абылкасымова.

По результатам опросов, молодёжь чаще берёт кредиты ради имиджа. В возрастной группе от 18 до 25 лет 46% признались, что занимают из-за неуверенности в себе, 33% — чтобы показать покупку в соцсетях, а 21% считают, что “богатых уважают”.

Новые ограничения и защита заёмщиков

С 25 октября Национальный банк снизил базовую ставку до 10,25%, что должно привести к постепенному удешевлению кредитов. Одновременно агентство ужесточило правила для банков и микрофинансовых организаций.

“Если у заёмщика есть просрочка более 90 дней, новый кредит выдать нельзя. В микрофинансовых организациях займ не предоставляется даже при одном дне просрочки. Также установлен лимит — срок потребительского кредита не должен превышать пяти лет”, — подчеркнула Абылкасымова.

Кроме того, депутаты Мажилиса предложили дополнительную меру защиты граждан. По словам Мурата Абенова, с сентября банки будут обязаны самостоятельно погашать кредиты, оформленные мошенниками на имя граждан.

Мнение эксперта

Экономист Ерлан Каримов отметил, что кредитная зависимость стала устойчивой привычкой для части населения.

“Многие берут новые займы, чтобы закрыть старые. Национальный банк повысил ставку рефинансирования, но насколько это остановит тенденцию — покажет время. Нам нужно повышать финансовую грамотность, чтобы люди перестали жить в долг”, — подчеркнул он.

По словам эксперта, чрезмерное кредитование может привести к росту социального неравенства.

“Потребительское кредитование — это двигатель экономики, но при чрезмерном росте долгов снижается финансовая устойчивость граждан, растут банковские риски, усиливается разрыв между слоями общества”, — отметил Каримов.

Как избежать “жизни в кредит”

Экономисты выделяют три основных направления, которые помогут изменить ситуацию:

– повышение финансовой грамотности — планирование расходов, инвестирование и управление личным бюджетом;

– ответственная кредитная политика — ужесточение правил для банков и МФО;

– культурная трансформация — отказ от гонки за показной роскошью и стремления к “инстаграмной” жизни.

По мнению экспертов, только изменение финансового поведения и приоритетов поможет сократить кредитную нагрузку населения и вернуть экономике устойчивость.