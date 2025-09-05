По итогам 2024 года доля смешанных браков в Казахстане составила 18,2% от общего числа регистраций — 22,4 тыс. из 123,6 тыс., что на 0,5 процентного пункта выше показателя предыдущего года. Позитивная динамика сохраняется четвертый год подряд. Об этом сообщает сборник "Демографический ежегодник Казахстана" Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что аналогичный уровень смешанных союзов фиксировался последний раз в 2007 году, а максимум за всю историю наблюдений за 21 год достигался в 2022 году — 18,8%. С 2004 по 2020 год доля смешанных браков снижалась, достигнув минимума за 21 год — 14,2%. Таким образом, нынешний рост не только стабилен, но и свидетельствует о развороте прежнего тренда.

Статистика по этническим группам показывает, что реже всего на представительницах другой национальности женятся казахи — в 2024 году таких браков было 6,9% (5,9 тыс. из 85,8 тыс. женихов). Среди русских женихов доля смешанных союзов составила 30,7% (5,7 тыс. из 18,6 тыс.), узбеков — 15,7% (0,8 тыс. из 4,9 тыс.).

Среди женщин ситуация схожая: казашки вступали в смешанные браки реже всего — 5,7% (4,8 тыс. из 84,7 тыс.), русские невесты — 35,6% (7,1 тыс. из 20 тыс.), узбекские — 17,2% (0,9 тыс. из 5 тыс.).

Эксперты отмечают, что статистика частично отражает численность этнических групп: чем шире представлен этнос, тем выше вероятность заключения браков внутри одной национальности.