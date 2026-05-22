Казахстанцы все чаще жалуются на товары и услуги

В Казахстане продолжают усиливать защиту прав потребителей и борьбу с некачественной продукцией. Только за первый квартал 2026 года казахстанцам помогли вернуть, обменять или заменить товары и услуги на общую сумму 405 млн тенге.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитет по защите прав потребителей Болат Танабергенов.

Более 22 тысяч обращений за три месяца

С начала года комитет совместно с территориальными департаментами рассмотрел свыше 22 тысяч обращений граждан.

По 7,3 тысячи обращений требования потребителей были удовлетворены. Еще по 7,2 тысячи случаям гражданам оказали правовую помощь и предоставили разъяснения. Более 5,7 тысячи обращений направили в другие госорганы по компетенции.

Около 2,5 тысячи заявлений пока остаются на рассмотрении либо были отозваны самими заявителями.

Проверки бизнеса и штрафы

В первом квартале по стране провели 308 проверок предпринимателей. Больше всего - в Астана, Алматы, а также в Туркестанская область и Алматинская область.

По итогам проверок возбудили 430 административных дел. Общая сумма штрафов составила 12 млн тенге.

Резонансные дела начали учитывать отдельно

Для усиления защиты прав потребителей в Казахстане начали отдельно учитывать так называемые резонансные дела.

К ним относят случаи, когда:

- сумма ущерба превышает 5 млн тенге;

- нарушены права пяти и более потребителей одновременно;

- иск подается в интересах неопределенного круга лиц при массовом нарушении прав граждан.

По делам с ущербом свыше 5 млн тенге за три месяца удалось защитить права 18 потребителей на сумму 190 млн тенге.

Также рассмотрели шесть коллективных дел, по которым защитили права 31 человека и возместили 4,2 млн тенге.

Еще три дела касались массового нарушения прав граждан. В результате были защищены права 44 потребителей на сумму 1,8 млн тенге.

Почти половина товаров оказалась с нарушениями

Параллельно в стране продолжается реализация социального проекта Сапалы өнім, запущенного в конце 2023 года для борьбы с некачественными товарами.

В рамках проекта общественные организации закупают и проверяют продукцию по всей стране.

За первый квартал 2026 года специалисты исследовали 363 вида продукции. Нарушения выявили в 179 товарах - почти в половине проверенной продукции.

Большая часть нарушений - 77% - была связана с неправильной маркировкой товаров. Еще 23% касались несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

По итогам проверок к административной ответственности привлекли 136 предпринимателей.