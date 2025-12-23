В Казахстане снижается средний возраст начала предпринимательской деятельности, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Если ещё несколько лет назад он составлял около 35 лет, то сегодня новая планка находится в диапазоне 18–30 лет. Эта тенденция сформировалась на фоне системной работы государства, Национальная палата предпринимателей "Атамекен", неправительственных организаций и бизнес-сообщества по развитию предпринимательского мышления у школьников и студентов.

Поддержка молодёжного предпринимательства в стране носит многоуровневый характер и начинается со школьной скамьи. Учащихся знакомят с основами финансовой грамотности, возможностями открытия собственного дела, для них организуют встречи с предпринимателями. В Казахстане реализуется широкий спектр образовательных проектов, направленных на формирование понимания того, что бизнес может стать доступной карьерной траекторией. В их числе инициативы Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", а также программы отраслевых сообществ, фондов, корпораций и отдельных представителей бизнеса.

Одним из самых масштабных по охвату стал проект общественного фонда Фонд поддержки социальных инициатив и инноваций в сфере образования "Тәлімгер", который финансируется благотворительным фондом Тимура Кулибаева Halyk. Проект реализуется уже девять лет и нацелен на внедрение в школьную программу предмета "Основы предпринимательства и бизнеса". С 2019 года этот базовый курс прошли около 436 тысяч школьников, учащихся колледжей и университетов из разных регионов страны.

В текущем году "Тәлімгер" активно работает в Мангистауской области. За год за счёт средств фонда в регионе прошли обучение 230 учителей и педагогов колледжей. В 80 процентах школ и во всех средних профессиональных учебных заведениях области началось преподавание "Основ предпринимательства и бизнеса". Также были запущены региональный конкурс бизнес-идей Talpyn.Halyk 2025 и соревнование профориентологов.

Среди других образовательных инициатив для молодёжи выделяются проект Momentum, реализуемый при поддержке холдинга Eurasian Resources Group, программа "Жас кәсіпкер" Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", а также проекты бизнес-инкубаторов и акселераторов MOST и Astana Hub. Большинство менторских программ совмещают образовательные модули с созданием стартапов и доведением проектов до стадии тестирования и вывода на рынок.

После прохождения обучающих этапов молодые предприниматели могут рассчитывать на меры фундаментальной поддержки, включая поиск финансирования и формирование рынков сбыта. Такие возможности предоставляют проект "Жас кәсіпкер", а также молодёжные направления государственных программ "Дорожная карта бизнеса" и "Бастау Бизнес". Их участники могут получать нефинансовую поддержку, безвозмездные гранты, льготные кредиты и гарантии по банковским займам.

Статистика Бюро национальной статистики АСПиР РК отражает рост интереса молодёжи к предпринимательству. Численность самостоятельно занятого населения в возрасте 15–34 лет с 2020 по 2024 год увеличилась с 800,2 тысячи до 818,9 тысячи человек. Из них 31,5 тысячи по итогам прошлого года уже выступали в роли работодателей, а 776,3 тысячи относились к категории самостоятельных работников, открывших индивидуальные предприятия или зарегистрировавших юридические лица.

По состоянию на начало октября текущего года общая численность индивидуальных предпринимателей и учредителей юридических лиц в возрасте до 35 лет составляла 793 тысячи человек. В форме ИП работали 709,9 тысячи из них. При общем количестве действующих индивидуальных предпринимателей в 1,6 миллиона доля молодёжи превышала 45,5 процента. По сравнению с началом прошлого года число ИП в возрасте до 35 лет выросло почти на 12,5 тысячи человек, несмотря на то что часть предпринимателей ежегодно переходит в старшую возрастную категорию.

Отдельно учитываются начинающие предприниматели и стартаперы. Численность зарегистрированных, но пока не действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет на начало октября составила 43,6 тысячи человек. Эти данные свидетельствуют о продолжающемся притоке молодёжи в предпринимательскую среду.

Наблюдаемая динамика показывает, что усилия по развитию бизнес-мышления и ранней профориентации дают результат, а крупные образовательные и менторские проекты способствуют формированию в стране устойчивой когорты молодых предпринимателей, определяющих будущее казахстанской экономики.