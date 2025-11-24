Казахстанцы всё реже отказываются от гражданства — Карин
Сегодня, 17:27
91Фото: Akorda.kz.
Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства. На повестке — вопросы приёма в гражданство и выхода из него, передает BAQ.kz.
Ерлан Карин отметил, что тенденция сокращения числа желающих выйти из гражданства Казахстана сохраняется уже несколько лет. За последние 7 лет количество таких заявлений уменьшилось в 25 раз.
Если в 2019 году было подано 1,7 тысячи ходатайств, то в 2024 году — всего 77, а в текущем году — лишь 68 случаев.
По словам Карина, эти показатели демонстрируют укрепление доверия граждан к социально-экономическому курсу и реформам Президента, а также рост авторитета института казахстанского гражданства.
