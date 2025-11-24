Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства. На повестке — вопросы приёма в гражданство и выхода из него, передает BAQ.kz.

Ерлан Карин отметил, что тенденция сокращения числа желающих выйти из гражданства Казахстана сохраняется уже несколько лет. За последние 7 лет количество таких заявлений уменьшилось в 25 раз.

Если в 2019 году было подано 1,7 тысячи ходатайств, то в 2024 году — всего 77, а в текущем году — лишь 68 случаев.

По словам Карина, эти показатели демонстрируют укрепление доверия граждан к социально-экономическому курсу и реформам Президента, а также рост авторитета института казахстанского гражданства.