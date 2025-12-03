Полгода назад стало известно, что количество казахстанцев, занятых волонтёрской деятельностью, за год сократилось почти наполовину, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Новые данные проливают свет на причины, по которым всё меньше людей готовы бесплатно помогать другим. Социологическое исследование, проведённое Казахстанским институтом общественного развития (КИОР) среди 1,2 тыс. взрослых жителей страны, показало: проблема значительно глубже, чем казалось.

Как выяснилось, лишь 29,8% респондентов уверенно понимают, кто такие волонтёры и чем они занимаются. Более половины опрошенных только поверхностно знакомы с этим понятием, а часть — ничего о нём не знает. Недоверие к волонтёрским организациям остаётся заметным: каждый четвёртый не верит, что такие структуры работают честно. При этом 71,8% участников опроса всё же доверяют волонтёрам, особенно если лично знают людей, получивших помощь.

Главные причины недоверия оказались предсказуемыми: коррупция, мошенничество и отсутствие прозрачности. Почти 44% считают, что коррупция пронизывает и волонтёрскую сферу. Около 40% указывают на непрозрачные процессы внутри организаций. Треть опрошенных убеждены, что пожертвования не доходят до нуждающихся.

Авторы исследования отмечают, что реальная вовлечённость в волонтёрство остаётся низкой. Только 14,3% казахстанцев за последний год участвовали в волонтёрских инициативах, в то время как подавляющее большинство — 85,7% — не занимались безвозмездной помощью вовсе. При этом портрет активного волонтёра в целом одинаков: это человек с устойчивым финансовым положением, хорошим образованием и свободным временем.

С благотворительностью ситуация выглядит лучше. За последний год лишь 28,8% казахстанцев не сделали ни одного пожертвования. Две трети жителей страны помогали деньгами, вещами или продуктами. Каждый третий переводил средства конкретным людям, около 10% — фондам или детским домам. Более 32% респондентов передавали одежду или товары первой необходимости нуждающимся.

Те, кто всё-таки занимается волонтёрством, чаще всего помогают пожилым, одиноким и социально уязвимым людям в быту — таких почти 42%. Около 37% выезжали на помощь пострадавшим при ЧС. Часть волонтёров занималась поисково-спасательными работами, заботой о животных и экологическими инициативами. Материальную благодарность получали лишь 19,8% добровольцев, и чаще всего это были небольшие подарки или компенсации расходов.

Интересно, что несмотря на низкую фактическую вовлечённость, почти половина населения — 41,6% — выразили готовность стать волонтёрами в будущем. Однако большинство пока не могут себе этого позволить. Четверть респондентов не имеет свободного времени, около 23% — финансовых возможностей. Часть людей не доверяет тому, что их помощь дойдёт до адресатов. Другие признаются, что не хотят сталкиваться с чужими проблемами или негативом.

Эксперты КИОР подчёркивают: чтобы больше людей были готовы включаться в волонтёрскую деятельность, необходимы комфортные социально-экономические условия. Готовность помогать у казахстанцев есть — не хватает лишь времени, ресурсов и уверенности, что их участие действительно изменит чью-то жизнь.