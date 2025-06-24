Эмиграция из Казахстана стремительно теряет масштаб - за первые четыре месяца 2025 года страну покинули всего 1,7 тыс. человек, что почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики.

Снижение фиксируется не только в общем оттоке, но и по основным направлениям эмиграции. В Россию, традиционно являвшуюся главной страной для переезда казахстанцев, за первый квартал уехали лишь 644 человека - на 75,5% меньше, чем годом ранее. Падение также заметно по Германии - минус 67,9%.

Впервые за десятилетия Казахстан демонстрирует устойчивое положительное миграционное сальдо: число въезжающих превышает число выезжающих. За январь–апрель 2025 года на постоянное проживание в страну прибыли 8,1 тыс. человек. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, тренд на "приезд" сохраняется.

Согласно опросу Demoscope, 78,5% казахстанцев не рассматривают переезд за границу в ближайшие годы. Лишь около 7% планируют эмиграцию, а 5,6% хотели бы уехать, но не имеют такой возможности.

Тенденция снижения эмиграции в Казахстане продолжается уже четверть века. Если в 2000 году страну покинули более 155 тысяч человек, то к 2024 году этот показатель сократился до 12,7 тысяч.

Эксперты считают, что снижение оттока связано с внутренними улучшениями: ростом экономики, повышением спроса на рабочую силу и ослаблением этнической миграции. Казахстан становится привлекательной площадкой не только для возвращающихся, но и для новых жителей из соседних стран.