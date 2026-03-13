Казахстанские пара спорстмены Ербол Хамитов, Юрий Березин и Сергей Усольцев вышли в финал Паралимпийских игр в Италии, передает BAQ.KZ.

По информации Минтуризма и спорта РК, сегодня на Паралимпийских играх в Италии Ербол Хамитов (8:27.9), Юрий Березин (9:49.9) и Сергей Усольцев обеспечили себе место в финале соревнований по пара биатлону на дистанции 4,5 км в дисциплине гонки преследовании

В данной дисциплине среди спортсменов, выступающих в категории «стоя», также примет участие Александр Герлец.

Трансляция соревнований будет показана на телеканале Qazsport в 14:50 по времени Астаны.