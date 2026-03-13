Казахстанцы вышли в финал Паралимпиады по пара биатлону
Сегодня 2026, 14:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:55Сегодня 2026, 14:55
87Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанские пара спорстмены Ербол Хамитов, Юрий Березин и Сергей Усольцев вышли в финал Паралимпийских игр в Италии, передает BAQ.KZ.
По информации Минтуризма и спорта РК, сегодня на Паралимпийских играх в Италии Ербол Хамитов (8:27.9), Юрий Березин (9:49.9) и Сергей Усольцев обеспечили себе место в финале соревнований по пара биатлону на дистанции 4,5 км в дисциплине гонки преследовании
В данной дисциплине среди спортсменов, выступающих в категории «стоя», также примет участие Александр Герлец.
Трансляция соревнований будет показана на телеканале Qazsport в 14:50 по времени Астаны.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе