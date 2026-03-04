  • Главная
  Казахстанцы выступят на юниорском ЧМ по прыжкам с трамплина

Кроме индивидуальных соревнований, в программе предусмотрены и командные старты.

Вчера 2026, 23:40
АВТОР
НОК РК Вчера 2026, 23:40
Вчера 2026, 23:40
130
Фото: НОК РК

В норвежском Лиллехаммере стартовал юниорский чемпионат мира по лыжным видам спорта. В рамках турнира начнутся соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, где выступят представители сборной Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В состав команды вошёл участник Олимпийские игры 2026 Илья Мизерных. Также страну представят Давид Гааль, Артём Мешков, Даниил Калинкин, Виктория Рулёва, Анастасия Горунова, Алиса Седова и Алёна Свириденко.

4 марта на старт выйдут девушки, а на следующий день борьбу за награды начнут мужчины. Кроме индивидуальных соревнований, в программе предусмотрены и командные старты.

Напомним, на Олимпийских играх 2026 года Илья Мизерных занял восьмое место в соревнованиях на большом трамплине.

