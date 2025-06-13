В селе Аккаин Мартукского района Актюбинской области прошёл древний обряд тасаттык — ритуал жертвоприношения, совершаемый в засушливое время с мольбами о дожде, передает BAQ.KZ.

Инициаторами выступили главы крестьянских хозяйств Карачаевского сельского округа. Они установили у плотины юрту, собрали жителей, устроили дастархан, принесли в жертву телку и прочитали священные суры из Корана.

Тасаттык сопровождается обливанием водой — символическим действием, которое особенно нравится детям.

Примечательно, что во время самого обряда начался дождь — морось укрыла землю в разгар молитв.

"Мы надеемся, что Всевышний услышал наши просьбы, и в ближайшие дни на землю придёт долгожданная влага", – сказали жители села журналистам портала "Диапазон".

Тасаттык является древней казахской традицией, в которой соединяются духовность, единение общины и надежда на милость природы.