Казахстанцы вызвали дождь древним обрядом
В Мартукском районе провели тасаттык – ритуал вызова дождя.
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В селе Аккаин Мартукского района Актюбинской области прошёл древний обряд тасаттык — ритуал жертвоприношения, совершаемый в засушливое время с мольбами о дожде, передает BAQ.KZ.
Инициаторами выступили главы крестьянских хозяйств Карачаевского сельского округа. Они установили у плотины юрту, собрали жителей, устроили дастархан, принесли в жертву телку и прочитали священные суры из Корана.
Тасаттык сопровождается обливанием водой — символическим действием, которое особенно нравится детям.
Примечательно, что во время самого обряда начался дождь — морось укрыла землю в разгар молитв.
"Мы надеемся, что Всевышний услышал наши просьбы, и в ближайшие дни на землю придёт долгожданная влага", – сказали жители села журналистам портала "Диапазон".
Тасаттык является древней казахской традицией, в которой соединяются духовность, единение общины и надежда на милость природы.
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