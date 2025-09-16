Казахстанцы взяли рекордные семь "Медальонов отличия" на EuroSkills 2025
Для Казахстана это серьёзная заявка на лидерство.
На девятом Европейском чемпионате EuroSkills Herning, который прошёл в Дании, сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия страны — сразу семь "Медальонов отличия", передает BAQ.KZ со ссылкой на "Jibek Joly". В престижном турнире соревновались около 600 молодых специалистов из 32 государств. Казахстан выставил команду почти из 30 студентов колледжей, которые боролись в 25 компетенциях.
Наши ребята вошли в число сильнейших в таких направлениях, как веб-технологии, мехатроника, инженерный и графический дизайн, а также сетевое администрирование. Для Казахстана это не просто рекорд, а серьёзная заявка на лидерство в сфере профессионального мастерства среди молодых специалистов.
