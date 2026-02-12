По итогам 2025 года Национальный банк Казахстана реализовал банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам 27 807 мерных золотых слитков общим весом 889,5 килограммов, передает BAQ.KZ.

Наибольшие объемы продаж пришлись на Алматы — 20 526 слитков (74%), Астану — 1 650 слитков (6%) и Шымкент — 1 099 слитков (4%).

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступны через Halyk Bank, Евразийский банк, Alatau City Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

В целом за 2025 год банки второго уровня и обменные пункты с учетом обратного выкупа продали населению 40 799 слитков общим весом 1,1 тонны. С начала действия программы реализовано 263 479 золотых слитков общим весом 9 тонн.

Наибольшей популярностью у казахстанцев пользуется слиток весом 10 граммов — на него приходится 26% всех продаж (67 833 штуки). Далее следуют слитки по 5 граммов — 57 847 штук (22%), по 100 граммов — 53 289 штук (20%), по 20 граммов — 49 154 штук (19%) и по 50 граммов — 35 356 штук (13%).

В Нацбанке отмечают, что золотые слитки остаются надежным инвестиционным инструментом. Ликвидность рынка обеспечивается возможностью обратного выкупа слитков банками и обменными пунктами с выплатой средств клиенту в день обращения.

Каждый слиток оснащен защитными элементами — зеркальной поверхностью, микротекстом и рельефным гуртом — и упакован в специальную защитную упаковку, которая одновременно является сертификатом качества. В Нацбанке рекомендуют хранить слитки бережно и не вскрывать упаковку.