Казахстанцы задолжали за газ более 100 млрд тенге

Потребители газа в Казахстане накопили задолженность на 102,6 млрд тенге. Из этой суммы 73,65 млрд тенге приходится на крупных потребителей, причем один только Мангистауский атомный энергокомбинат (МАЭК) задолжал более 36,5 млрд тенге. В тройку крупнейших должников среди энергокомпаний вошли:

ТОО «Мангистауский атомный энергокомбинат» — 36,51 млрд тенге;

АО «Жамбылская ГРЭС имени Батурова» — 12,82 млрд тенге;

АО «Актобе ТЭЦ» — 6,62 млрд тенге.

Таким образом, на трех крупнейших должников приходится почти 56 млрд тенге задолженности. Среди регионов наибольшая задолженность приходится на:

Туркестанскую область — 1,17 млрд тенге, 77 002 потребителя;

Шымкент — 792,28 млн тенге, 63 191 потребитель;

Кызылординскую область — 522,88 млн тенге, 50 899 потребителей.

Долги жителей алматинских ЖК Отдельно приведены данные по многоквартирным жилым комплексам Алматы. Общая задолженность жителей превышает 515 млн тенге. Крупнейшие долги зафиксированы в следующих ЖК: