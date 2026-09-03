Казахстанцы задолжали за газ более 100 млрд тенге
3 Сентября 2026, 22:18
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3 Сентября 2026, 22:183 Сентября 2026, 22:18
194Фото: изображение создано ИИ
Потребители газа в Казахстане накопили задолженность на 102,6 млрд тенге. Из этой суммы 73,65 млрд тенге приходится на крупных потребителей, причем один только Мангистауский атомный энергокомбинат (МАЭК) задолжал более 36,5 млрд тенге. В тройку крупнейших должников среди энергокомпаний вошли:
- ТОО «Мангистауский атомный энергокомбинат» — 36,51 млрд тенге;
- АО «Жамбылская ГРЭС имени Батурова» — 12,82 млрд тенге;
- АО «Актобе ТЭЦ» — 6,62 млрд тенге.
Таким образом, на трех крупнейших должников приходится почти 56 млрд тенге задолженности. Среди регионов наибольшая задолженность приходится на:
- Туркестанскую область — 1,17 млрд тенге, 77 002 потребителя;
- Шымкент — 792,28 млн тенге, 63 191 потребитель;
- Кызылординскую область — 522,88 млн тенге, 50 899 потребителей.
Долги жителей алматинских ЖК Отдельно приведены данные по многоквартирным жилым комплексам Алматы. Общая задолженность жителей превышает 515 млн тенге. Крупнейшие долги зафиксированы в следующих ЖК:
- «Medeu City» — 73,39 млн тенге;
- «Shahar City» — 50,78 млн тенге;
- «Dream City Family» — 43,45 млн тенге.
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