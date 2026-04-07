В компании «Тенгизшевройл» доля казахстанских специалистов достигла 96%. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Билли Лакоби на тематическом заседании в Мажилисе, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, уровень локализации кадров в компании продолжает расти.

«По состоянию на январь 2026 года 96% сотрудников компании — это казахстанцы. При этом доля местных специалистов среди руководителей и супервайзеров достигла 89%», — отметил Лакоби.

Казахстанцы заменяют иностранных специалистов

Глава компании подчеркнул, что за последние годы значительно увеличилось участие местных кадров в управлении и технических процессах.

«За последние шесть лет более 670 казахстанских специалистов заменили иностранных сотрудников на ключевых управленческих и технических позициях. С 1999 года свыше 500 сотрудников были направлены на международные и внутренние назначения», — сообщил он.

Инвестиции в обучение — более $137 млн

Отдельное внимание в компании уделяют подготовке и развитию кадров.

С 2000 года на обучение сотрудников направлено более 137 млн долларов. В среднем инвестиции составляют свыше 2 тысяч долларов на одного сотрудника ежегодно.

По словам Лакоби, это позволяет формировать квалифицированные кадры и снижать зависимость от иностранных специалистов.

Социальные проекты и развитие регионов

Глава ТШО также рассказал о социальных инициативах компании.

С момента основания в рамках программы «Игілік» в Атырауской области реализовано более 120 инфраструктурных проектов.

Рекордный уровень местного содержания

На заседании также были озвучены показатели казахстанского содержания.

«В 2025 году общий уровень местного содержания по товарам, работам и услугам достиг рекордных 71%. Мы перевыполнили плановые показатели, согласованные с Министерством энергетики», — отметил Лакоби.

По его данным, только за год на закуп товаров, работ и услуг у казахстанских поставщиков было направлено около 1,8 млрд долларов.

При этом доля местного содержания в категории товаров выросла с 7% в 2024 году до 15% в 2025 году.

«Рост обеспечен за счёт закупок химической продукции, строительных материалов, буровых жидкостей, ингибиторов коррозии и высокотехнологичного оборудования», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что добыча нефти на Тенгизском месторождении полностью восстановлена.